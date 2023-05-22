Первая работа в IT: советы новичку от ITExpert

Специалист в любой сфере начинает с какой-либо невысокой позиции и небольшой зарплаты. Вопрос, как устроиться программистом без опыта, интересует многих, кто только окончил курсы или получил высшее образование в этой области. Новичкам будет гораздо сложнее найти хорошую работу и достичь мгновенного успеха в карьере, чем специалистам с опытом. Впрочем, многое зависит от самого соискателя, ведь спрос на хороших специалистов в IT-сфере неизменно высок, независимо от ситуации в стране.

Правильный старт

Перед тем как начать поиск работы в сфере информационных технологий (впрочем, как и в любой другой), разработайте план действий. Он может быть таким:

Грамотное составление резюме с указанием места учебы, пройденных курсов, уровня знания английского, полным описание навыков и умений в программировании и пр. Регистрация на платформах поиска работы, где можно найти нужные вакансии, подписаться на специалистов разных компаний, отслеживать предложения и общаться с рекрутерами. Фиксация вакансий, на которые вы откликнулись. Важно точно помнить, куда вы отправили резюме и получили ли ответ. Не стесняйтесь напомнить о себе, если ваше обращение не получило отклика. Отмечайте, какой был ответ, каким требованиям вы соответствуете и по каким параметрам не подходите. Это поможет сориентироваться что нужно, чтобы получить работу мечты.

Главное в поиске работы - активность. Навряд ли рекрутер сам вас найдет и предложит хорошую работу (хотя и такое может быть, но изначально рассчитывать на это не стоит).

Курсы в IT-компаниях

Вполне возможно, что хорошей компании будет недостаточно уже имеющихся навыков кандидата на должность. Но при перспективности соискателя может быть сделано предложение о прохождении курсов с возможностью трудоустройства. Это отличное предложение для тех, кто готов снова уделить много времени учебе, выполнять все задания и показывать отличные результаты. Лучшие получат должность в компании с возможностью карьерного роста и пользованием всех преференций полноценного сотрудника.

Удача при поисках работы в сфере IT улыбнется тому, кто будет ее активно искать, при этом обладает нужными навыками и готов снова учиться, показывая отличные результаты. Наградой станут хорошие перспективы развития и высокого дохода.