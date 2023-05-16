



Експерти запевняють, що ринок роздрібної торгівлі пивом в Україні має великий потенціал. Обсяг його споживання стрімко збільшується завдяки відмові від міцних напоїв, але все ще відстає від показників європейських держав у 1,5-2 рази. Крім того, вітчизняні пивоварні можуть подвоїти обсяги виробництва протягом короткого часу. Тому відкриття пивного магазину чи навіть мережі подібних закладів буде вигідною інвестицією у майбутнє. Розповідаємо докладніше, що для цього потрібно.

Торгова точка

Перший крок - визначитись із форматом, від якого залежатимуть бізнес-план і розмір інвестицій:

1. Традиційний магазин потребує великих вкладень, а тому має бути розрахований на великий попит і відносно високі ціни.

2. Кіоск дає змогу обійтись меншими інвестиціями, але з пошуком місця для його розміщення можуть виникнути труднощі.

3. Точка у супермаркеті забезпечує розвинуту інфраструктуру й готову аудиторію, але орендар може висувати додаткові вимоги, щоб ви не створювали для нього конкуренції.





Перед тим, як відкрити пивний магазин, варто уточнити вимоги до роздрібної торгівлі алкоголем, що існують у вашому регіоні. Зазвичай це площа приміщення від 50 кв. м, наявність водопостачання, каналізації і пожежної охорони, а також віддаленість від об'єктів соціальної сфери. Однак місцева влада може висувати додаткові вимоги, які ускладнюють пошук приміщення для бізнесу.

Обладнання й товар

Щоб відкрити магазин пива, необхідно підбирати надійні та зручні в обслуговуванні станції розливу, а також мінімізувати витрати на витратні матеріали. З вирішенням обох задач допоможе MCT Company, в каталозі якої ви знайдете обладнання для оптового розливу пива та сучасні пластикові кеги - доступні, міцні та безпечні.





Для відкриття магазину живого пива залишається тільки підібрати надійного постачальника. У кожній області України є велика дистрибуційна компанія, що пропонує продукцію за вигідними гуртовими цінами. Якщо ви розраховуєте на відносно великий обсяг одночасної закупівлі, то можете укладати угоди з виробниками напряму, щоб отримувати свіже пиво з мінімальною собівартістю.





Вибір сортів напою залежить від вашої аудиторії. Забезпечені споживачі віддають перевагу дорогому крафтовому пиву з тонкими екзотичними смаками. А люди з середнім і низьким достатком частіше купують напої відомих на національному рівні брендів. Якщо ви поки не знайомі зі своїм споживачем, варто провести маркетингове дослідження (професійне чи власними силами).

На що звернути особливу увагу?

Вибір обладнання є найскладнішим етапом відкриття магазину розливного пива. Воно має відповідати:

прогнозованому попиту;

розмірам приміщення;

компетенції співробітників;

виділеній електричній потужності;

об'єму тари.





Щоб мінімізувати ризики та зменшити термін окупності магазина, ви можете підібрати розливне обладнання від MCT Company, що точно відповідає вашим потребам.