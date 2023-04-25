Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ПриватБанк доплачуватиме половину вартості проїзду на міському транспорту українцям, які купують QR квитки через Приват24

14:11 24.04.2023 |

Прес-релізи

 

ПриватБанк впроваджує програму підтримки українців, які користуються громадським транспортом та оплачують квитки онлайн через Приват24. Така програма стартувала 24 квітня у всіх українських містах, де працює система безготівкової оплати проїзду у міському транспорті через QR-код.

Щоб отримати половину вартості проїзду кешбеком, треба до 24 липня 2023 року зареєструватися в програмі на сайті банку https://newpromos.privatbank.ua/keshbek_zabyrayte та оплачувати проїзд через QR код та Приват24 з картки "Універсальна" ПриватБанку. Максимальна сума відшкодування становить не більше ніж 250 грн на одну людину на місяць.

Нагадаємо, щоб оплатити проїзд по QR-коду, необхідно відкрити додаток Приват24, відсканувати код, розміщений на наліпках у транспорті, та провести оплату. Після цього важливо натиснути кнопку «закомпостувати». Банківська комісія за послугу відсутня, пасажир оплачує лише вартість квитка. Квиток зберігається зберігається у мобільному додатку Приват24.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2291
  0,0786
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6382  0,01 0,03 38,2942  0,02 0,06
EUR 40,9585  0,06 0,14 41,8733  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,01 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес