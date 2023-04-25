ПриватБанк доплачуватиме половину вартості проїзду на міському транспорту українцям, які купують QR квитки через Приват24

ПриватБанк впроваджує програму підтримки українців, які користуються громадським транспортом та оплачують квитки онлайн через Приват24. Така програма стартувала 24 квітня у всіх українських містах, де працює система безготівкової оплати проїзду у міському транспорті через QR-код.

Щоб отримати половину вартості проїзду кешбеком, треба до 24 липня 2023 року зареєструватися в програмі на сайті банку https://newpromos.privatbank.ua/keshbek_zabyrayte та оплачувати проїзд через QR код та Приват24 з картки "Універсальна" ПриватБанку. Максимальна сума відшкодування становить не більше ніж 250 грн на одну людину на місяць.

Нагадаємо, щоб оплатити проїзд по QR-коду, необхідно відкрити додаток Приват24, відсканувати код, розміщений на наліпках у транспорті, та провести оплату. Після цього важливо натиснути кнопку «закомпостувати». Банківська комісія за послугу відсутня, пасажир оплачує лише вартість квитка. Квиток зберігається зберігається у мобільному додатку Приват24.