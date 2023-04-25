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ПриватБанк доплачуватиме половину вартості проїзду на міському транспорту українцям, які купують QR квитки через Приват24
14:11 24.04.2023 |
ПриватБанк впроваджує програму підтримки українців, які користуються громадським транспортом та оплачують квитки онлайн через Приват24. Така програма стартувала 24 квітня у всіх українських містах, де працює система безготівкової оплати проїзду у міському транспорті через QR-код.
Щоб отримати половину вартості проїзду кешбеком, треба до 24 липня 2023 року зареєструватися в програмі на сайті банку https://newpromos.privatbank.ua/keshbek_zabyrayte та оплачувати проїзд через QR код та Приват24 з картки "Універсальна" ПриватБанку. Максимальна сума відшкодування становить не більше ніж 250 грн на одну людину на місяць.
Нагадаємо, щоб оплатити проїзд по QR-коду, необхідно відкрити додаток Приват24, відсканувати код, розміщений на наліпках у транспорті, та провести оплату. Після цього важливо натиснути кнопку «закомпостувати». Банківська комісія за послугу відсутня, пасажир оплачує лише вартість квитка. Квиток зберігається зберігається у мобільному додатку Приват24.
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