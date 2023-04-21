Выбираем террасу для дома

1. Назначение террасы



Терраса представляет собой открытую площадку для отдыха. Чаще всего её пристраивают к дому. Терраса является соединительным звеном между домом и окружающей миром. Здесь можно также комфортно себя чувстовать и одновременно наслаждаться природой. Уютная обстановка создаётся с помощью мебели, цветочных кашпо, барбекю, бытовой техники, ограждений. Выбрать ограждения для террасы из металла, стекла, дерева можно здесь. Если терраса не имеет навеса, то следует предусмотреть балдахины, зонтики, маркизы.

Рис. 1 Отдельно стоящая терраса с ограждением, шпалерами, прудом

2. Какие бывают террасы

По конструкции террасы различают:

Терраса, приподнятая над землёй. Как правило, её поднимают на высоту 150 - 200 мм над уровнем грунта. В этом варианте на поверхности меньше скапливается осадков и влаги. Это способствует более высокому комфорту отдыха и лучшему сохранению дощатого покрытия. Терраса опирается на бетонный или свайный фундамент. Если высота террасы выше, то потребуется установить ограждение. Также встречаются конструкции на уровне второго этажа.

Терраса, устроенная на уровне грунта. Это более бюджетный вариант. Мощение выполняется тротуарной плиткой, клинкером на гравийно-песчаной подушке. На подсыпку можно установить и деревянный настил, предварительно обработав антисептиками.

Рис. 2 Различные решения по устройству террасы возле дома

Рис. 3 Открытая терраса из композитной террасной доски и перголы из дерева

3. Где лучше установить террасу

Терраса, пристроенная к дому. Часто террасу закрывают по сторонам от продувания ветра. Что бы их защитить используют навесы и даже возводят стены. Такая терраса может использоваться в качестве веранды, крыльца, входа в дом. Главное не забывать, что на террасе должно быть много солнца и достаточно места, чтобы расположить садовую мебель. Терраса должна соответствовать общей архитектуре здания, отделке и материалам. Оптимальное расположение - с южной стороны. Тогда террасу можно эксплуатировать в холодные, но солнечные дни весной и осенью. Расположение с северной стороны позволит создать тень в знойную погоду.

Отдельно стоящая площадка. Такую террасу можно расположить в максимальной близости к природе, в окружении благоухающих цветов и растений. Для каждого случая, на участке имеют право быть несколько террас. В зависимости от погоды, времени года и настроения можно подобрать комфортную локацию

Рис. 4 Терраса со стеклянной крышей, вертикальным озеленением, ограждением с тросами

4. Открытая или закрытая терраса

Наличие крыши добавит комфорт и удобство пользования террасой в любую погоду. Выглядит такое сооружение более солидно и презентабельно. Летом крыша защитит от жаркого солнца, а зимой от снежных сугробов. Деревянный пол и мебель будут лучше сохраняться. Навес из тёмного поликарбоната защитит от солнца, но пропустит достаточно света. По сторонам стены можно наглухо закрыть деревом, ПВХ плёнкой, стеклом. Или оформить в виде живой изгороди, шпалер, больших цветочных вазонов. С различными конструкциями навесов можно ознакомиться по этой ссылке.

Рис. 5 Терраса, пристроенная к дому

5. Теплота и очарование деревянного пола

Классическая терраса имеет деревянный пол. Дерево имеет притягательную силу и очарование. Современные технологии нашли замену этому натуральному материалу. Это композитная террасная доска (декинг). Имеет прекрасный внешний вид, изготавливается с фактурой, имитирующей натуральную поверхность дерева. Каждый из материалов имеет своих поклонников.

С деревом больше хлопот по монтажу и требуется регулярный уход. Доски устанавливают с зазором в 3-10 мм, чтобы избежать деформаций при колебаниях температуры и влажности. От дома делается уклон для сбегания воды. Края досок сглаживают, и они не должны иметь большой ширины. Тогда влага будет меньше задерживается на поверхности. Деревянный настил должен хорошо проветриваться со всех сторон. Требуется тщательная обработка антисептическими растворами. При соблюдении всех этих рекомендаций дерево послужит много лет, но потребуется периодическое обновление декоративного защитного слоя (раз в два года).

Рис. 6 Террасная маркиза для защиты от солнца и дождя





Своя собственная терраса подарит много прекрасных мгновений отдыха на природе в кругу друзей и близких людей. Для реализации этого проекта не требуется колоссальных средств и под силу выполнить своими руками. Поэтому можно смело брать карандаш и претворять свои мечты в реальность.

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Автор статьи: Вадим Рыбалко, проектант