Фінансові новини
- |
- 21.04.23
- |
- 12:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Выбираем террасу для дома
12:13 21.04.2023 |
1. Назначение террасы
Терраса представляет собой открытую площадку для отдыха. Чаще всего её пристраивают к дому. Терраса является соединительным звеном между домом и окружающей миром. Здесь можно также комфортно себя чувстовать и одновременно наслаждаться природой. Уютная обстановка создаётся с помощью мебели, цветочных кашпо, барбекю, бытовой техники, ограждений. Выбрать ограждения для террасы из металла, стекла, дерева можно здесь. Если терраса не имеет навеса, то следует предусмотреть балдахины, зонтики, маркизы.
Рис. 1 Отдельно стоящая терраса с ограждением, шпалерами, прудом
2. Какие бывают террасы
По конструкции террасы различают:
Рис. 2 Различные решения по устройству террасы возле дома
Рис. 3 Открытая терраса из композитной террасной доски и перголы из дерева
3. Где лучше установить террасу
Рис. 4 Терраса со стеклянной крышей, вертикальным озеленением, ограждением с тросами
4. Открытая или закрытая терраса
Наличие крыши добавит комфорт и удобство пользования террасой в любую погоду. Выглядит такое сооружение более солидно и презентабельно. Летом крыша защитит от жаркого солнца, а зимой от снежных сугробов. Деревянный пол и мебель будут лучше сохраняться. Навес из тёмного поликарбоната защитит от солнца, но пропустит достаточно света. По сторонам стены можно наглухо закрыть деревом, ПВХ плёнкой, стеклом. Или оформить в виде живой изгороди, шпалер, больших цветочных вазонов. С различными конструкциями навесов можно ознакомиться по этой ссылке.
Рис. 5 Терраса, пристроенная к дому
5. Теплота и очарование деревянного пола
Классическая терраса имеет деревянный пол. Дерево имеет притягательную силу и очарование. Современные технологии нашли замену этому натуральному материалу. Это композитная террасная доска (декинг). Имеет прекрасный внешний вид, изготавливается с фактурой, имитирующей натуральную поверхность дерева. Каждый из материалов имеет своих поклонников.
С деревом больше хлопот по монтажу и требуется регулярный уход. Доски устанавливают с зазором в 3-10 мм, чтобы избежать деформаций при колебаниях температуры и влажности. От дома делается уклон для сбегания воды. Края досок сглаживают, и они не должны иметь большой ширины. Тогда влага будет меньше задерживается на поверхности. Деревянный настил должен хорошо проветриваться со всех сторон. Требуется тщательная обработка антисептическими растворами. При соблюдении всех этих рекомендаций дерево послужит много лет, но потребуется периодическое обновление декоративного защитного слоя (раз в два года).
Рис. 6 Террасная маркиза для защиты от солнца и дождя
Своя собственная терраса подарит много прекрасных мгновений отдыха на природе в кругу друзей и близких людей. Для реализации этого проекта не требуется колоссальных средств и под силу выполнить своими руками. Поэтому можно смело брать карандаш и претворять свои мечты в реальность.
Компания БУДИДЕЯ ПЛЮС выполняет комплексное благоустройство террас, патио, уличного пространства. Это различные конструкции и изделия из металла: лестницы, ограждения, навесы, уличная мебель. С типовыми решениями можно ознакомиться в нашем Интернет магазине budidea.com. Также выполняем эксклюзивные заказы с разработкой дизайна и проектной документации. 12 лет активной деятельности компании дают возможность создавать технологичные и качественные изделия
Автор статьи: Вадим Рыбалко, проектант
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Апеляційний суд визнав брехнею, що «Яценюк украв гроші проєкту «Стіна»
|НБУ дозволив банкам продавати на 20% більше готівкової валюти від купленої безготівкової
|Інтеграція та компроміс. Навіщо Столтенберг прибув до Києва
|НАТО готується обговорювати членство України на саміті у Вільнюсі - Столтенберг
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Как стать профессиональным ретушером
|Загальний аналіз крові за 1 гривню від CSD LAB
|Виды промышленных рукавов: краткий обзор от Гума Індастрі
|Технології та новинки в галузі тонометрів: що нового на ринку вимірювання тиску
|Не рассчитали бюджет – поможет беспроцентный кредит под 0 %
|Что такое ламинирование бровей и как найти своего мастера для процедуры?
Бізнес
|Hyundai представив новий кросовер Mufasa
|Xiaomi Pad 6 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 144-Гц дисплей і 50-МП камера за ціною від $350
|Xiaomi Pad 6 - Snapdragon 870, 13-МП камера, 144-Гц дисплей IPS і 8840 мАг за ціною від $290
|Xiaomi 13 Ultra - Snapdragon 8 Gen 2, чотири 50-МП камери, 5x зум, 120-Гц дисплей AMOLED TCL C7 і захист IP68 за ціною від $875
|Єврокомісія запропонувала створити «Європейський кіберщит» вартістю 1,1 млрд євро
|ЄС виділить понад 47 млрд доларів на збільшення виробництва напівпровідників
|Китай зміг запалити «штучне сонце» на 403 секунди, що майже вчетверо перевершило попередній світовий рекорд