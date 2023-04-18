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АНАЛІТИКА

Виды промышленных рукавов: краткий обзор от Гума Індастрі

10:33 18.04.2023 |

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Промышленные рукава выпускаются с расчетом на длительную эксплуатацию в условиях повышенных рабочих нагрузок. В зависимости от особенностей промышленного объекта и поставленных задач могут использоваться отличающиеся по техническим параметрам рукава, имеющие стойкость к работе в экстремальных условиях, где предусмотрен контакт шлага с агрессивными химическими веществами.

В каких отраслях применяются промышленные рукава

Для разных отраслей важно применять рукава, точно отвечающие техническим требованиям, чтобы исключить риски аварийных ситуаций и преждевременного выхода из строя всей системы, обеспечивающей подачу жидкостей или газов. Предлагаем посмотреть промышленные рукава тут, где производитель предлагает большой выбор изделий, отвечающих высоким стандартам надежности, безопасности и долговечности.

Среди множества промышленных отраслей, где используются специальные высокопрочные рукава, стоит выделить:

  • нефтеперерабатывающая отрасль, где важна устойчивость материала к воздействию нефтепродуктов, масел и топлива;
  • сельскохозяйственная промышленность предусматривает главным образом использование рукавов для подачи технической воды для полива, кормовых смесей для скота;
  • пищевая отрасль включает применение рукавов, которые необходимы для подачи воды, а также пищевых продуктов, поэтому важно применять особые материалы, не содержащие токсичных элементов;
  • для подачи газов под давлением необходимы высокопрочные рукава, устойчивые к нагрузкам и контакту с химическими летучими веществами;
  • для компрессорного оборудования необходимы рукава, обеспечивающие подачу горячего воздуха, смазочных материалов и других технических веществ;
  • в строительстве широко применяются рукава для подачи сухих абразивных материалов.

    • Рукава промышленного назначения отличаются степенью устойчивости к работе при различных температурных режимах. Этот параметр касается не только внешнего пространства, но и температуры вещества, которое подается в рукав.

    Как выбрать рукав

    Если для работы вашего промышленного предприятия необходимы надежные рукава, на сайте производителя rubber-industry.com.ua есть возможность выбрать подходящий по всем параметрам вариант с учетом специфики производственного процесса. При выборе необходимо учитывать такие характеристики:

  • материал изготовления и устойчивость к воздействию разных веществ;
  • количество слоев и тип армирующего уплотнителя для максимальной прочности;
  • диаметр рукава и пропускная способность;
  • максимально допустимое давление для подачи жидкого, вязкого, сухого или газообразного вещества;
  • диапазон рабочих температур.

    • Учитывая особенности различных производственных потребностей, можно выбрать подходящий вариант промышленного рукава. При этом важно учитывать требуемые технические параметры с учетом достаточного запаса прочности. 

     

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