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Не рассчитали бюджет – поможет беспроцентный кредит под 0 %

12:23 10.04.2023 |

Прес-релізи

Каждый взрослый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда до зарплаты ещё неделя, а деньги нужны уже сегодня. Конечно, в этой ситуации разумно обратиться за помощью к родственникам, друзьям. Однако в теперешнее время жизненные обстоятельства непростые, а значит, перезанять средства у близких до зарплаты – не всегда возможно. Выход из ситуации есть. Лучший вариант – взять на необходимый срок беспроцентный кредит онлайн.

кредит без процентов

 Нынче оформить займ в МФО можно быстро, без лишних хлопот. МФО могут выдать до зарплаты необходимую сумму денег на любые цели. При этом не требуется предоставление трудовой книжки, залога, а также не нужно указывать поручителя. Подробнее ознакомиться со всеми условиями можно ещё перед оформлением займа на сайте компании. Реальный пример «Credit Kasa» – https://creditkasa.com.ua/ru/.


В каких случаях не нужно платить проценты за пользование кредитом?

 Беспроцентное заимствование – это возврат той суммы, которая изначально была взята. Это равносильно тому, чтобы взять деньги у подруги на несколько деньков. «Подводных камней» нет. Главное сразу ознакомиться с условиями договора.

 «Credit Kasa» выдает кредит всего под 0,01% в день. В таком случае, если взять, например, займ в размере 3 000 гривень, то день пользования ним будет обходиться человеку всего в 30 копеек. Предложение выгодное, а для кого-то и вовсе – единственный выход из сложной жизненной ситуации. Но воспользоваться займом со льготной ставкой могут не все. Предложение является специальным. Оно доступно лишь новым клиентам, которые ранее не пользовались услугами компании. О постоянных клиентах «Credit Kasa» также не забывает. Для них действуют отдельные выгодные предложения, в том числе и сниженная процентная ставка.


Кто может воспользоваться беспроцентным заимствованием?

 Оформить первый кредит под 0% может гражданин Украины:

  • В возрастной категории от 18 лет до 75 лет;
  • С регулярным доходом;
  • С наличием паспорта, ИИН;
  • С наличием банковской карты.

    •  После оформления ссуды финансы на карту перечисляются удаленно и мгновенно. Важно! Карта должна быть оформлена именно на имя заемщика. Взять заимствование на чужую карту (включая карту родственника) нельзя.

     Деньги можно одолжить на срок 2-30 дней. Общий срок кредитования равен 300 дням. Есть услуга досрочного погашения. Взять в долг можно от 600 гривен до 20 тысяч гривен.


    О процессе подачи заявки

     Оформление займа начинается с подачи заявки в компанию. Поэтапно:

    1. Необходимо перейти на официальный сайт компании.
    2. На главной странице сайта нужно выбрать параметры ссуды (сумма, срок).
    3. Далее нужно заполнить анкету и обязательно правильно указать свой телефон.
    4. По указанному телефону перезвонит сотрудник компании, который поможет до конца заполнить анкету на займ под 0,01%.
    5. Анкета отправится на рассмотрение в компанию и уже в течение 8 минут будет решение по выдаче заимствования.

     Кредит без процентов – быстрое решение временных трудностей, связанных с финансами!
     

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