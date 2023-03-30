Как выбрать трехфазный асинхронный электродвигатель: советы от PRK

Трехфазные асинхронные электродвигатели имеют широкое применение в разных отраслях промышленности за счет высоких показателей производительности, надежности и устойчивости к постоянным рабочим нагрузкам. Асинхронные электродвигатели широко применяются в сельском хозяйстве, промышленности и машиностроении, системах вентиляции, а также в различных механизмах, обеспечивающих подъем и транспортировку сырья и товаров на производстве. Для обеспечения оптимальных рабочих показателей при минимальных затратах электроэнергии важно выбрать подходящий по техническим характеристикам

Важные технические параметры трехфазных асинхронных двигателей

Электродвигатель конструкционно состоит корпуса, статора, который закреплен неподвижно, вращающегося ротора, а также обмоток и магнитопроводов, также зафиксированных в неподвижном состоянии. Для фиксации ротора используется вал, который вращается при помощи подшипниковых узлов. Снаружи корпуса видна часть вала, на которую может быть закреплен шестерной привод или шкив.

Выбор асинхронного двигателя предусматривает подбор техники с учетом таких параметров:

размеры корпуса, так как важно расстояние от плоскости крепления до оси вращения;

количество полюсов, влияющее на частоту оборотов;

для каких климатических условий рассчитан агрегат;

есть ли дополнительная защита корпуса от влаги и повышенного содержания пыли в атмосфере.

Например, обладающие частотой вращения до 900 об/мин трехфазные асинхронные электродвигатели рассчитаны на подключение к сети с напряжением 380 В и имеют широкое распространение. Такая модель двигателя популярна в аграрном и промышленном секторах. При выборе важно учитывать наличие встроенного тормоза, а также степень стойкости корпуса к воздействию агрессивных химических веществ.

Особенности применения и эксплуатации

За счет простой конструкции такой тип двигателя отличается высокой устойчивостью к постоянным рабочим нагрузкам, поэтому эксплуатация не требует значительных расходов на дорогостоящее обслуживание. Из недостатков стоит обратить внимание на высокий показатель тока для запуска мотора, что составляет в 5 раз больше номинального. Чтобы обезопасить электросеть, нужно дополнительно установить защитные автоматы.

Обратите внимание на главные преимущества:

надежная долговечная конструкция;

простое обслуживание и недорогой ремонт;

возможность изменения вращения ротора;

эксплуатация в качестве генератора.

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