Забезпечити постійний доступ користувачів до інформації, налагодити підтримку зв'язку з учасниками робочих процесів (клієнтами, партнерами та співробітниками), оптимізувати та контролювати бізнес-процеси (використання хмарних сховищ, CRM-систем), організувати віддалені робочі місця — все це реально з послугою Інтернет в офіс від “Макснет”.

Які переваги отримає корпоративний клієнт



Підключення Інтернету для бізнесу від Макснет — це:





1. Надійність та стабільність з'єднання.

Фактична швидкість, яку Ви отримуєте, відповідає заявленій, що забезпечує безперебійну комунікацію з робочих питань.

2. Фіксована вартість послуг.

Залежно від масштабу Вашого бізнесу є можливість обрати найбільш прийнятний серед запропонованих тарифних планів від 100 Мбіт/с до 1 Гбіт/с за вигідною вартістю, яка фіксується у договорі.

3. Отримання реальної IP-адреси.

Завдяки підключенню Інтернету в офіс Ви отримуєте постійну IP-адресу в Інтернеті, яка закріплюється за Вашим логіном і залишається незмінною при кожному вході в мережу Інтернет до відключення послуги.

4. Доступ до мережі за відсутності електрики.

“Макснет” пропонує корпоративним абонентам підключення до мережі Інтернет на базі технологій Ethernet та GPON. Остання дозволяє Інтернету працювати навіть при відключенні світла.

5. Додаткові послуги.

Крім послуги “Інтернет в офіс”, з метою покращення іміджу своєї компанії в нас можна замовити й інші, серед яких: SIP-телефонія, послуга “0800”, відеоспостереження, хмарні послуги та сервіси, консалтинг та аутсорсинг ІТ інфраструктури.

За якими критеріями вибрати Інтернет для бізнесу

При виборі Інтернету варто врахувати наступне:

Специфіка бізнесу.

Залежно від особливостей своєї діяльності Ви можете вибрати в “Макснет” один із запропонованих тарифних планів: зі швидкістю до 100 Мбіт/с (достатньо для перегляду сайтів та відео в HD форматі, відеоконференцій та відеодзвінків), до 500 Мбіт/с (дозволяє переглядати відео в HD одночасно з великої кількості пристроїв) або до 1 Гбіт/с (забезпечує швидке завантаження великих файлів).

Кількість пристроїв, що підключаються.

Оптимальна швидкість Інтернету визначається шляхом помноження середнього трафіку, необхідного для нормальної роботи одного пристрою, на кількість девайсів у Вашому офісі. Середній трафік для одного ПК, який використовується для перегляду HD відео та для роботи з документами у хмарних платформах, складає 15 Мбіт/с. Якщо в офісі більше 10 ПК, оптимальною швидкістю буде 200 Мбіт/с.

Відповідність обладнання, що використовується для створення мережі.

Для передачі даних швидкістю до 100 Мбіт/с використовується 4-жильний кабель “вита пара”, тоді як для підключення гігабітного Інтернету кабель повинен бути на 8 жил. Ще більш високу швидкість Інтернету для бізнесу (до 40 Гбіт/с) забезпечує оптоволоконний кабель.