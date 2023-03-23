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АНАЛІТИКА

ПриватБанк запустив програму підтримки клієнтів-експортерів у партнерстві з ЕКА

12:05 23.03.2023 |

Прес-релізи

 

В ПриватБанку стартував прийом заявок на спільну з Українським "Експортно-кредитним агентством" (ЕКА) програму підтримки експортерів. Як повідомив член правління ПриватБанку Євген Заіграєв, на першому етапі партнерства з ЕКА ПриватБанк фінансуватиме українських товаровиробників, клієнтів малого, середнього та корпоративного бізнесу на придбання сировини та матеріалів з метою виконання експортних контрактів.

За умовами програми ЕКА страхуватиме ризики банку за виданими кредитами на виконання зовнішньоекономічних контрактів. Максимальна сума такої позики може становити 5 мільйонів гривень, термін кредитування - до 1 року, застава - майнові права за експортним контрактом та порука власника. Поєднання програми з «Доступними кредитами 5-7-9%» дозволить клієнтам банку кредитуватися за пільговими відсотковими ставками.

Нагадаємо, ПриватБанк підписав угоду з Експортно-кредитним агентством (ЕКА) про співпрацю в рамках програми портфельного страхування ризику банку за кредитами, які будуть видані на виконання експортних контрактів. Портфельне страхування виданих кредитів на виконання експортних угод зі спрощеними вимогами до застави - це механізм підтримки експортерів під час війни, який був оперативно напрацьований та запущений Міністерством економіки України та ЕКА у партнерстві з українськими банками в червні 2022 року з метою широкої підтримки, відновлення та збільшення присутності українських виробників та постачальників робіт і послуг на світових ринках.
 

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