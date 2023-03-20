Дешевше на 60 %: Укрпошта знижує тарифи на відправлення до Німеччини

З 1 квітня українці зможуть відправляти посилки до Німеччини зі знижкою -60% від вартості. Скористатися новими тарифами можуть як українці, чиї родичі чи друзі живуть в Німеччині, так і підприємці, які продають свої товари за кордон.

Тариф на найпопулярніші категорії посилок буде складати: вагою до 3 кг - 13,7 дол ( близько 500 грн) та вагою 7 кг - 21,6 дол ( близько 750 грн). Для легких відправлень продовжують діяти тарифи на дрібні пакети від 5,6 дол ( близько 205 грн)*

В цю вартість крім, власне, міжнародного перевезення, включена вартість адресної доставки. Вартість доставки посилки розраховується лише за фактичну вагу без урахування об'ємної ваги. Відправити посилку можна з будь-якого відділення Укрпошти з доставкою в будь-який населений пункт Німеччини.

«Укрпошта продовжує вводити спеціальні тарифи на доставку в країни з найбільшою кількістю українських переселенців. В Німеччині проживає близько мільйона українців, та і багато наших експортерів надсилають товари покупцям з Берліну, Кельну, Франкфурту та інших німецьких міст. Тому навіть попри закрите небо Укрпошта знайшла способи доставки посилок в Європу: зокрема до Німеччини посилки доставляються прямими автомобілями декілька разів на тиждень. Вигода для клієнтів очевидна: доступний тариф за чесну фізичну вагу та адресна доставка посилки з України в Німеччину, яка займає 7-14 днів залежно від місяця доставки. Зниження тарифів на доставку посилок - це наступний крок в зміцненні та розширенні партнерства Укрпошти та національної пошти Німеччини, яка з початку війни підтримує Україну на поштовому фронті», - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

За кількістю відправлень з України Німеччина посідає третє місце після США та Сполученого королівства великої Британії.

Оформити відправлення можна у поштових відділеннях Укрпошти та в особистому онлайн-кабінеті, а також за допомогою мобільного застосунку Укрпошти. Зазначимо: оформлюючи відправлення онлайн, кожен клієнт додатково отримує знижку - 3%.

Ознайомитися з оновленими тарифами можна буде за посиланням

Німеччина стала 5 країною, на відправлення до якої діють спеціальні тарифи. Зокрема, в січні Укрпошта оголосила про зниження тарифів на доставку до Литви, Латвії, Естонії до -45%, та на -75% на пересилання посилок EMS з України в Польщу

* Звертаємо увагу, безмитний ліміт між фізичними особами категорії «подарунок» - 45 EUR.

** оплата здійснюється у гривнях за курсом НБУ на дату прийому відправлення.

