Об'єднання Укрсадвінпром просуває українське вино на зарубіжних ринках

Минулого року завдяки зусиллям об'єднання Укрсадвинпром та деяких виробників українського вина, Україна після 14-річної перерви повернула собі членство в Міжнародній організації виноградарства та виноробства (МОВВ, International Organisation of Vine and Wine).

9-10 березня 2023 року у Франції відбулася Генеральна Асамблея МОВВ, у якій взяв участь представник від України, голова Громадського об'єднання "Асоціація садівників, виноградарів і виноробів України" Володимир Печко.

Міжнародна Організація Виноградарства і Виноробства є міжурядовою організацією, створеною згідно з Домовленістю від 3 квітня 2001 року. МОВВ є спадкоємицею Міжурядової організації - Міжнародного Бюро Винограду і Вина (МБВВ), створеного згідно з Домовленістю 8-ми країн (Франція, Іспанія, Туніс, Португалія, Угорщина, Люксембург, Греція, Італія) від 29 листопада 1924 року в Парижі.

Організація надає рекомендації для галузей виноградарства і виноробства, які приймаються Європейським співтовариством, підкреслюючи тим самим вплив МОВВ на процеси регулювання і торгівлі (країни ЄС виробляють близько 70 % вина у світі).

Основні завдання організації:

- користь для здоров'я і якість вина;

- захист інтересів виноробної галузі та створення сприятливих ринкових умов;

- гармонізація стандартів і відповідність методів аналізу;

- захист географічних назв;

- гарантія чистоти та походження продуктів;

- боротьба з шахрайством і недобросовісною конкуренцією.



Нині в комітетах МОВВ активно працюють українські науковці, зокрема представники наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені Таїрова" НААН України.

За даними МОВВ на сьогодні у світі 47 країн виробляють вино в промислових масштабах. Однак не у всіх із цих країн є окремі штати чи регіони, які спеціально виділені як виноробні. До ТОП-5 найбільших виноробних держав входять Італія, Франція, Іспанія, Сполучені Штати та Аргентина. На частку цих п'яти країн припадає понад половина світового виробництва вина. Варто зазначити, що рейтинг може змінюватися з року в рік залежно від таких факторів, як погодні умови, врожайність і попит.

"Згідно з історичними даними, до 1991 року Україна була одним із найбільших виноробних регіонів Європи. При цьому українське виноробство було інтегровано в радянську виноробну промисловість поряд із Грузією та Молдовою. Наприкінці 1980-х років виробництво вина в Україні досягло піку - близько 120 мільйонів декалітрів на рік, що становило приблизно третину від загального обсягу виробництва вина в Радянському Союзі. Для порівняння, 2020 року виробництво становило близько 35 мільйонів декалітрів", - пояснив голова об'єднання "Укрсадвинпром" Володимир Печко.

Він також нагадав, що в перші роки незалежності величезні виноробні підприємства стали неконкурентними і втратили ринок збуту, що призвело до кризи всієї галузі.

"Останніми роками виноробство почало відроджуватися багато в чому за рахунок невеликих виноробень і винного туризму в нашій країні. Але всіх зараз підкосила війна, тому виходом для всіх нас є пошук нових ринків збуту продукції", - наголосив Печко.

Станом на 1 лютого 2022 року, загальна площа виноградних насаджень в Україні за всіма категоріями господарств становила 34,0 тис. га, валовий збір винограду - 257,5 тис. тонн. Однак після початку воєнних дій майже чверть площ під виноградниками є тимчасово окупованими або перебувають у зоні бойових дій.

Своєю чергою, заступник голови об'єднання "Укрсадвінпром" Максим Уракін зазначив, що Україна може виробляти і поставляти на експорт набагато більший обсяг вина, ніж сьогодні.

"У січні 2023 року Україна виробила 422 тисячі декалітрів вина, водночас на внутрішньому ринку за той самий період реалізовано близько 328 тисяч декалітрів. А з урахуванням того, що в зимові місяці рівень виробництва нижчий через сезонний фактор, експортний потенціал українського виноробства залишається значним", - заявив Уракін.

За словами експерта, пошук партнерів і вихід на нові ринки - справа непроста, оскільки в цьому сегменті присутня жорстока конкуренція.

"Більшість найбільших виноробних країн підтримує своїх виробників і стимулює їхній експорт. Україна не зможе відбудуться як велика виноробна країна без планомірної державної підтримки вітчизняного виробника і без пошуку виноробами нових ринків збуту та участі у виставках, форумах, конференціях. Ситуативно допомогти галузі також може й те, що через воєнні дії мільйони наших громадян змушені були виїхати за кордон, де стали місцевими споживачами. Зокрема й через них ми можемо збільшувати експорт наших товарів, зокрема й вина", - вважає Уракін.

Цьогоріч від України в міжнародній виставці ProWein беруть участь представники об'єднання "Укрсадвинпром" і провідні українські винороби.

Цього року виставка пройде з 19 до 21 березня. На українському стенді буде представлена продукція 10 виноробів під загальним брендом Wines of Ukraine:



1. Beykush Winery (Миколаївська область)

2. Father's Wine VВ (Тернопільщина)

3. Виноробня князя Трубецького (Prince Trubetskoi Winery) (Херсонщина)

4. Chateau Chizay (Закарпаття)

5. Stakhovsky Wines (Закарпаття)

6. Крафтова виноробня Biologist (Київщина)

7. Виноробня Колоніст (Одеська область / Південна Бессарабія)

8. Villa Tinta (Одеська область / Південна Бессарабія)

9. My Wine by Eduard Gorodetsky (Одеська область)

10. 46 Parallel Wine Group (Одеська область).

11. міжнародна виставка ProWein - одна з найбільших і найбільш значущих у світі виставок вина і спиртних напоїв, яка щорічно проводиться в Дюссельдорфі, Німеччина. Захід приваблює тисячі експонентів і відвідувачів з усього світу, включно з виноробнями, виноторговцями, сомельє та професіоналами галузі. ProWein проводиться компанією Messe Düsseldorf, провідним організатором міжнародних виставок, і зазвичай проходить протягом трьох днів у березні. На виставці представлений широкий асортимент продукції, включно з винами, спиртними напоями, пивом і безалкогольними напоями, а також аксесуарами, як-от скляний посуд і рішення для зберігання вина.

12 Однією з ключових особливостей ProWein є велика програма семінарів, дегустацій і майстер-класів, які покликані продемонструвати останні тенденції та розробки в індустрії вина і спиртних напоїв. Ці заходи проводять під керівництвом експертів з усього світу, вони охоплюють широкий спектр тем, від виноградарства і виноробства до маркетингу і продажів.

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер заходів



