Классы линолеума: как выбрать подходящий напольный материал

Линолеум пользуется популярностью у потребителей в разных уголках мира. Этот полимерный рулонный материал для покрытия полов применяют в различных помещениях, включая квартиры, офисы, магазины и промышленные объекты. Одним из важных критериев при выборе линолеума (можно на сайте https://kontraktpol.ua/catalog/linoleum/vid_tovara-is-linoleum/) является его класс, который указывает на прочность и износостойкость продукта. Рассмотрим классы данного напольного покрытия и то, как выбрать подходящий материал для вашего помещения.

Классы линолеума: что они означают и почему это важно

Класс линолеума - это система оценки его прочности и износостойкости. Классы линолеума определяются в соответствии с нормами и требованиями, установленными в стране-производителе. В Европейском союзе и Украине используется система классификации EN 865, а в США - ASTM.

Классы линолеума обозначаются цифрами от 21 до 43. Что означают эти цифры? Простыми словами: чем выше класс, тем выше уровень прочности и износостойкости продукта. Если рассматривать детальнее, то в зависимости от индекса, линолеум отличается по толщине, наличию подложки, внешнему виду, цене.

Например, линолеум класса 21 подходит только для легких нагрузок, таких как спальня или гостиная, а линолеум класса 43 предназначен для промышленных помещений с высокой суточной нагрузкой на пол.

Перед покупкой обязательно стоит ознакомится с таким понятием как «классы линолеума». Это позволит подобрать напольное покрытие с техническими характеристиками, нужными именно для вашего случая. К тому же, эти знания помогут предотвратить покупку дорогого материала, применения которого не целесообразно для целого ряда комнат.

Как выбрать класс линолеума для своего помещения

При выборе линолеума для своего помещения необходимо учитывать его назначение и уровень нагрузки. Вот рекомендации по выбору класса линолеума в зависимости от помещения, в котором его будут монтировать.

Для жилых помещений, таких как спальни, гостиные, коридоры и детские комнаты, подходит линолеум 21-23 класса. Он обладает достаточной прочностью и износостойкостью для повседневного использования, но не рекомендуются для помещений с высокой проходимостью. Для коммерческих помещений, к которым относятся офисы, магазины и рестораны, стоит выбирать линолеум с 31-34 классами износостойкости. Такой материал обладает высокой прочностью, которая не позволяет ему рано изнашиваться даже при интенсивном использовании. Также отличается устойчивостью к пятнам и долговечностью, что делает его идеальными для коммерческих помещений. Для промышленных помещений с высокой нагрузкой, например, склады, производственные цеха и мастерские, необходим линолеум класса 41-43. Он обладает высокой прочностью и износостойкостью, которые необходимы при работе с тяжелым оборудованием и передвижением транспортных средств. Данный тип устойчив к химическим веществам и пожаробезопасный. Для больниц, клиник, учебных заведений и детских садов, рекомендовано использовать линолеум класса 33-34. Такой продукт обладает высокой степенью устойчивости к бактериям и грибкам, а также легкий в уборке.

Выбор правильного класса линолеума является важным этапом при ремонте помещения, который влияет на долговечность и качество напольного покрытия. При выборе линолеума, кроме назначения помещения и уровня нагрузки, также необходимо учитывать стиль и дизайн объекта. Так, классы 41-43 и 33-34 имеют ограниченный выбор цветов и фактур.

Установка высококачественного линолеума с соответствующим классом не только улучшит внешний вид помещения, но и продлит срок эксплуатации напольного покрытия.

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