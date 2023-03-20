Украинцы предпочитают американские сумки Samsonite

Более ста лет компания занимается реализацией багажных аксессуаров. Ее основатель был религиозным человеком. Имя библейского героя Самсона он вложил в название фирмы. Для современного покупателя величие и вера равны качеству и честности.

В ассортименте фирмы есть сумки, чемоданы, рюкзаки, аксессуары, коллекции под ПК. В Украине бренд представлен на сайте дистрибьютора samsonite.ua. Здесь реально купить сумку для ноутбука по акции, бонусной программе. По ряду причин деловым людям нравятся изделия Самсонайт.

Учимся у бизнесменов выбирать лучшее

Финансисты, предприниматели, которые занимаются серьезным бизнесом, часто ездят на встречи. Для работы вне офиса без ПК не обойтись. Во время поездки техника может пострадать от удара, тряски, намокнуть под дождем.

В дорогу удобно брать функциональный рюкзак для ноутбука. Особенно хороши колесные трансформеры. В городском перемещении малогабаритные баги практичнее.

Любой аксессуар дополняет образ, создает впечатление. Часто в руках руководящего состава находится Samsonite или American Tourister. Деловые люди особо ценят надежность, удобство и стиль. Они умеют распоряжаться деньгами, а значит, никогда не купят подделку. Если хотите купить качественный товар, обратите на это внимание. Фирменный оригинал становится вложением на многие годы.

Как выбрать идеальную сумку под ноутбук?

Сперва образец необходимо мысленно визуализировать. Чтобы быстро найти хорошую вещь, сложите вместе несколько критериев:

бренд;

диагональ экрана (соответствует размеру);

модель: мужская/женская;

материал (кожа, текстиль, полиэстер);

защитные вставки;

вес, объем;

дополнительные карманы, фурнитура.

По желанию отдельно покупается тонкий чехол. Вне зависимости от типа изделия, всегда берите лот с гарантией. Это один из показателей честной торговли, ответственности производителя.

Ремонт битой электроники стоит дорого. На защитных сумках для ноутбука экономить нельзя. Помните правило бизнесменов? Качество, а не дешевое количество.