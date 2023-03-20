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Що потрібно знати про кредит під заставу нерухомості під час війни в Україні?
16:40 20.03.2023 |
Кредит під заставу нерухомості - затребуваний формат кредитування в Україні. Співпраця з кредитором у разі має свої особливості, переважно, позитивні. Під час війни, звичайно, з'явилися нюанси, пов'язані з підвищеними ризиками для фінустанов, особливо для банків. Що потрібно знати про кредит під заставу нерухомості під час воєнного стану? Розглянемо усі важливі питання поетапно.
Нюанси заставного кредитування
Що таке кредит під заставу? Простими словами, це фінансові взаємини між кредитором і позичальником, у яких гарантом кредитоспроможності не фізична особа (поручитель), а заставний об'єкт, наприклад, нерухомість чи автомобіль.
Кредит під заставу нерухомості займає чималий сектор кредитування в Україні. Наявність застави дозволяє позичальнику не просто поліпшити фінансове становище та вирішити будь-які питання, а й співпрацювати з фінансовою компанією на більш "м'яких умовах".
Що це за умови?
Де можна оформити кредит під заставу нерухомості під час війни?
Кредит під заставу нерухомості під час воєнного стану можна оформити:
Очевидно, що кількість клієнтів, активів та обіг коштів у банках набагато більша. При цьому саме сфера заставного кредитування в банківській сфері "кульгає". Вже кілька років комерційні фінансові компанії пропонують більш вигідні умови для клієнтів, які можуть надати нерухомість у якості застави.
Чому зараз не вигідно брати кредит у банку?
Ще до початку повномасштабної війни у лютому 2022 року банки використовували заставу лише в окремих кредитних продуктах. Наприклад, для отримання позики готівкою такий варіант угоди не пропонувався. Більшість українців обирали заставне кредитування у приватних фінкомпаніях.
На даний момент обсяг пропозицій такого типу в банках різко впав, а умови змінилися не на краще.
Кредит під заставу нерухомості в Status Finance
Отже, що потрібно знати про кредит під заставу нерухомості на початку 2023 року? Його однозначно краще брати у приватній фінансовій компанії. Наприклад, Status Finance зараз схвалює до 99% усіх заявок із заставних кредитів у Києві, Київській області, Львові, Луцьку та багатьох інших містах. Аналогічного показника Ви не знайдете в жодному банку.
Окрім високого відсотка схвалення, Status Finance може запропонувати реально вигідний кредитний продукт:
Кредит під заставу нерухомості в Status Finance - це реальна можливість у такий складний для українців час отримати фінансову підтримку та використовувати її на будь-які цілі. Оформити позику під заставу можна на сайті компанії або за телефоном +38-063-182-11-11.
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