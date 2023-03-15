Фінансові новини
- |
- 15.03.23
- |
- 19:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нове пісне меню у м'ясному ресторані BEEF
12:26 15.03.2023 |
При створенні пісного меню шеф зробив акцент на страви, які гості можуть смакувати протягом тривалого часу.
Пісне меню було зроблено з урахуванням уподобань гостей, які дотримуються обмежень у їжі за релігійними переконаннями. А також для тих, хто у своєму раціоні надає перевагу продуктам рослинного походження.
"При підготовці пісного меню ми приділили багато уваги саме продуктам. Наші головні задачі - щоб страви смакували, були поживними та мали необхідну кількість мікроелементів, яких не вистачає організму саме на початку весни", - шеф-кухар ресторану BEEF.
Перші страви пісного меню знайомі нам ще з дитинства - пісний борщ з чорносливом та копченою грушею і грибна юшка.
Закуски - овочевий террін з обсмажених на грилі болгарського перцю, цукіні, баклажану й томатів, та салат з печеним буряком, гранолою та тофу-майонезом. Для салату шеф запікає буряк у солі та подає у малиновому соусі, додає гранолу з розмарином та майонез із сиру тофу. Майонез має право на життя тоді, коли він дійсно healthy.
Основні страви - запечена цвітна капуста з полентою на кокосовому молоці, тальятеле з томатами й зелене ризотто з маринованими томатами. Мітболи BEYOND MEAT з кремом з топінамбура смачна альтернатива тим, хто не вживає мʼяса, але сумує за його смаком.
Варто спробувати, адже навесні чекаємо ще більше премʼєр в меню!
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховний суд Великої Британії відмовив Росії в ухваленні рішення в порядку спрощеного провадження у справі про євробонди Януковича
ТОП-НОВИНИ
|«Я помилявся». Гетманцев визнав свої промахи під час створення БЕБ
|Російський винищувач зіткнувся з американським дроном над Чорним морем
|ВАКС залишив Коболєва на свободі, але зобов'язав носити електронний браслет
|Залужний про утримання Бахмуту: ключ до стійкості оборони всього фронту
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Выбираем пневматическое оружие: пружинно-поршневые, газобаллонные или винтовки предварительной накачки?
|6 украинских игроков в сквош вошли в ТОП-10 в своих возрастных категориях
|Як знайти надійну компанію для квартирного переїзду у Києві: Поради та рекомендації
|Противовирусные препараты от «А» до «Я»
|Мелочей в офисе не бывает: почему стоит заранее пополнить запасы бумаги А4
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
Бізнес
|Бельгія заборонила TikTok на урядових телефонах
|Більше, ніж музичний застосунок. Spotify отримує оновлену стрічку, яка схожа на TikTok, Instagram та YouTube одночасно
|YouTube дозволив авторам «помірно лаятись» — без загрози для монетизації контенту
|Google VPN став доступний платним користувача Google One у 22 країнах
|«Офіси перетворюються на міста-примари». Сундар Пічаї став на захист нової політики Google щодо спільного використання робочих столів в офісах
|Керівник Microsoft: голосові помічники, у тому числі власна Cortana, «були тупі, як пробка»
|Українки в IT 2023 — найпопулярніші спеціалізації, зарплати $500-$3300+ та порівняння з іншими країнами