Нове пісне меню у м'ясному ресторані BEEF

При створенні пісного меню шеф зробив акцент на страви, які гості можуть смакувати протягом тривалого часу.

Пісне меню було зроблено з урахуванням уподобань гостей, які дотримуються обмежень у їжі за релігійними переконаннями. А також для тих, хто у своєму раціоні надає перевагу продуктам рослинного походження.

"При підготовці пісного меню ми приділили багато уваги саме продуктам. Наші головні задачі - щоб страви смакували, були поживними та мали необхідну кількість мікроелементів, яких не вистачає організму саме на початку весни", - шеф-кухар ресторану BEEF.

Перші страви пісного меню знайомі нам ще з дитинства - пісний борщ з чорносливом та копченою грушею і грибна юшка.

Закуски - овочевий террін з обсмажених на грилі болгарського перцю, цукіні, баклажану й томатів, та салат з печеним буряком, гранолою та тофу-майонезом. Для салату шеф запікає буряк у солі та подає у малиновому соусі, додає гранолу з розмарином та майонез із сиру тофу. Майонез має право на життя тоді, коли він дійсно healthy.

Основні страви - запечена цвітна капуста з полентою на кокосовому молоці, тальятеле з томатами й зелене ризотто з маринованими томатами. Мітболи BEYOND MEAT з кремом з топінамбура смачна альтернатива тим, хто не вживає мʼяса, але сумує за його смаком.

Варто спробувати, адже навесні чекаємо ще більше премʼєр в меню!