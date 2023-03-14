Выбираем пневматическое оружие: пружинно-поршневые, газобаллонные или винтовки предварительной накачки?

В выборе пневматического оружия не может быть мелочей. Прежде чем купить воздушку, вам понадобится учесть множество нюансов, включая калибр, скорость вылета пули, эргономичность и вес пневматики. При этом главным будет выбор механизма, на котором работает пневматическая винтовка. В интернет-магазине ONE-CLICK вы найдете широкий ассортимент пневматики с различными рабочими механизмами, среди которых особым спросом пользуются «три кита»: ППП, CO2 и РСР. Об этих винтовках мы и расскажем в нашей статье.

Особенности и преимущества пружинно-поршневых винтовок

Пружинно-поршневая пневматика - это незабвенная классика с переломным стволом и пружиной в качестве движущего элемента. Такой механизм используется не один десяток лет, а к его преимуществам относятся:

доступная стоимость;

минимальные требования по обслуживанию;

огромный выбор моделей на рынке;

автономность системы (никаких расходных материалов);

возможность улучшений.

Но есть минусы, среди которых достаточно высокая отдача при выстреле, требующая серьезных навыков для точной стрельбы. Также при частом использовании ППП винтовки механизм расшатывается, а пружина теряет свойства.

Особенности и преимущества газобаллонной пневматики

CO2 или газобаллонные винтовки эксплуатируются со специальным баллоном, в который заправлен углекислый газ. Он создает давление на пулю, обеспечивая достаточно высокую мощность выстрела. Среди плюсов такого механизма выделяются:

минимальная отдача;

высокая точность стрельбы;

простота обучения;

модели максимально схожи с боевыми винтовками по внешнему виду.

Минусом будет невозможность использования винтовки при минусовой температуре, так как мороз понижает давление внутри баллона до минимального значения. Также эксплуатация такой пневматики будет связана с дополнительными тратами на покупку расходных материалов.

Особенности и преимущества PCP винтовок

Пневматическое оружие типа РСР (с предварительной накачкой) работает на сжатом воздухе, который закачивается стрелком в резервуар. Такие модели отличаются высокой мощностью, а также обладают следующими преимуществами:

никакой отдачи;

простой взвод;

высокая точность;

многозарядность.

Из минусов - высокая стоимость пневматики с таким механизмом. Также вам придется постоянно носить с собой насос для подкачки резервуара.

Каждый из механизмов обладает как преимуществами, так и недостатками, поэтому при выборе важно учитывать ваши требования и цели покупки пневматики.