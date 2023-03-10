6 украинских игроков в сквош вошли в ТОП-10 в своих возрастных категориях

По итогам 2022 года 6 украинских юниоров игроков в сквош вошли в ТОП-10 в своих возрастных категориях.

В 2022 украинский спорт, несмотря на войну, не только выстоял, но и продолжил развиваться. Наши спортсмены в это непростое время продолжают радовать нас достойными результатами на международной арене. И если в таких если для таких популярных у нас видов спорта, как футбол или бокс, удалось сохранить довоенный потенциал развития, то многие менее известные дисциплины столкнулись в прошлом году с ощутимыми трудностями. Здесь можно упомянуть как отмену или перенос соревнований, так и нарушение тренировочного процесса.

Сквош в целом успешно справился с вызовами 2022 года, сохранив позитивную динамику развития. В августе на кортах столичного фитнес-центра "SPORT LIFE" прошел благотворительный турнир "Zenit Ukraine Open 2022". В нем за награды в 5 категориях поборолись спортсмены из Румынии, США, Молдовы, Литвы, а также игроки из многих областей Украины.

Организаторы крупнейшего сквош турнира в Украине планируют его проведение и в этом году.

«Надеемся, что наш турнир Zenit вернется в этом году в солнечную Одессу из которой он вынужден был переместиться в Киев по причине военных действий», - заявил один из организаторов этого сквош турнира Максим Уракин.

Очень хорошие результаты на кортах международных турниров демонстрируют украинские юниоры. В частности, шесть украинских спортсменов входят в ТОП-10 в своих возрастных категориях. Из них наибольшего результата в прошлом году смог добиться Дмитрий Щербаков, занимающий на сегодня вторую позицию в мировом рейтинге молодых сквошистов BU19.

Более подробно о позициях украинских юниоров в мировых сквош-рейтингах вы можете узнать из инфографики

Как заявил глава направления ракеточных видов спорта сети SportLife Дмитрий Щербаков, в 2022 году наши юниоры доказали, что они одни из самых сильных в Европе. «На командном чемпионате Европы-2022 среди юниоров до 17 лет, наши сквошисты добыли бронзу, пропустив вперед себя только Англию и Францию», - подчеркнул Щербаков. Тренер по сквошу детей и юниоров Вячеслав Савелов поблагодарил всех, кто поддерживал этот вид спорта в 2022 году. «Большое спасибо спонсорам, меценатам, тренерам, родителям наших ребят и всем тем, кто поддерживал и поддерживает украинский сквош и наших спортсменов в это непростое время», - подчеркнул он. Высокие результаты наших спортсменов как в молодежных, так и во взрослых рейтингах дают надежду на успешное развитие сквоша в Украине и в 2023 году.