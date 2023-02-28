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Мелочей в офисе не бывает: почему стоит заранее пополнить запасы бумаги А4

18:36 28.02.2023 |

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Что будет, если в вашем офисе закончится бумага для принтера? Работа остановится - вы не сможете подписать договор с поставщиком, выставить свет клиенту, подготовить накладные, принять заявление от сотрудника. Небольшая деталь, а последствия могут быть масштабными и негативно скажутся на бизнесе. 


Для чего нужна бумага А4 в офисе?

Офисная бумага формата А4 используется для подготовки рукописных и распечатки документов, подготовленных на компьютере. Даже если внутренний документооборот у вас в компании переведен в электронную форму, для проведения сделок с партнерами, клиентами, проверяющими и контролирующими государственными органами все контракты и накладные должны быть в печатной форме. Офисная бумага используется для отправки факсов, которые также имеют стандартный формат А4, а также для хранения документов в архиве. Поэтому запасы офисной бумаги на предприятии должны быть в обязательном порядке.  

Хорошая новость - даже если вы не досмотрели, можно обратиться в интернет магазин канцтоваров в Киеве, и бумагу подвезут буквально в течении нескольких часов. Но для начала ее нужно выбрать.


Как выбрать бумагу А4?

Прежде чем купить бумагу а4, нужно определиться с конкретным товаром. Выбор бумаги формата А4 зависит от нескольких факторов, таких как:

- назначение документа: если вы печатаете документ, который будет долгое время использоваться, например, резюме или сертификат, рекомендуется взять бумагу повышенной плотности (например, 100 г/м²). Если же это просто договора или черновики, подойдет стандартная 70-80 г/м²;

- задача. Для печати фотографий нужна бумага с глянцевой или полуглянцевой поверхностью. Если же вы печатаете текстовые документы, лучше использовать матовую бумагу.

- стоимость. Бумага разной плотности и типа поверхности имеет разную цену. Выбор зависит от вашего бюджета и того, насколько важен внешний вид документа.

В целом, для большинства офисных задач подойдет бумага А4 с плотностью 80 г/м² и матовой поверхностью. Если же у вас специфические задачи, то рекомендуется обратиться к руководству пользователя вашего принтера или к специалистам в магазине, где вы покупаете бумагу. 

Заказать качественную бумагу и другие канцтовары предлагает фирменный интернет-магазин «ЭКСПРЕСС-СЕРВИС». В каталоге представлен максимально широкий ассортимент канцелярии и офисной бумаги в частности. Цены демократичные, и позволят сэкономить без ущерба качеству. Но главное - вы экономите время, поскольку действует невероятно быстрая доставка по Киеву и в другие регионы Украины.
 

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