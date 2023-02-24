Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін

До ремонту квартир у Львові, Вінниці, Києві та взагалі в будь-якому місті власники готуються заздалегідь і бажають завершити його якнайшвидше. Довго жити на дачі або у родичів не дуже зручно, винаймати житло - дорого. Проте, на жаль, часто ремонт затягується, і до цього слід бути готовими. Розгляньмо основні причини гальмування робіт та способи, які допоможуть пришвидшити ремонт.

Брак фінансування

Оскільки пересічні люди роблять ремонт у квартирі не так вже часто, їхнє уявлення про ціни може бути далеким від реальності. Вартість матеріалів та робіт постійно зростає, завжди існує ризик тимчасової втрати або зменшення доходів.

Перепланування

Організовуючи капітальний ремонт, варто пам'ятати, що деякі види перепланувань (зокрема, руйнування опорних стін, зміну зовнішнього вигляду фасаду) потрібно узгоджувати з контролюючими органами. Отримання дозволу передбачає підготування цілого пакета документів.

Несподівані аварії

До збільшення тривалості ремонтних робіт призводить, зокрема, несправність ліфта під час доставки будматеріалів (якщо житло знаходиться не на першому поверсі). Відключення світла також може бути причиною простоїв в роботі. Щоправда, деякі виконавці вже прилаштувалися до сучасних умов та за відсутності світла застосовують генератори.

Довге прийняття рішень

Тривалий вибір, затягування рішення щодо застосування тієї чи іншої технології аж ніяк не зменшує терміни завершення ремонту. Якщо йдеться про складний ремонт, велику кількість декоративних елементів, невизначеність у якомусь одному питанні може призвести до суттєвої затримки в реалізації проєкту.

Висихання у холодну пору року

Будь-який вид ремонту - косметичний чи капітальний - передбачає вирівнювання стін та підлоги, застосування стяжки, штукатурки та різноманітних видів оздоблення. На висихання бетонних, гіпсових або інших сумішей потрібен деякий час. За низької температури, високої вологості термін висихання оздоблення може значно подовжуватися. Теплові пушки допомагають не завжди.

Помилки у роботі

Таких помилок може бути безліч. До них належить, зокрема, неправильне розрахування кількості будівельних матеріалів та необхідність пошуку аналогічної продукції в інших магазинах, якщо у попереднього продавця товар закінчився. Не виключені й прорахунки у виконанні робіт та необхідність їх виправлення. Варто враховувати, що помиляються навіть досвідчені фахівці.

Доставка будматеріалів

Простої в роботі бригади подекуди бувають викликані невчасним постачанням будматеріалів. Тому, якщо ви не маєте можливості постійно контролювати процес, закупівлі варто довірити підрядникові. До речі, інколи у таких випадках матеріали обходяться дешевше, ніж у разі здійснення замовлення самостійно.

Як зробити ремонт швидко

Терміни завершення ремонтних робіт, залежать не тільки від зовнішніх обставин, а й безпосередньо від замовника та виконавця. Тому якщо ви бажаєте вселитися у відновлене житло якомога швидше, скористайтеся кількома простими порадами.

Обирайте компанію, яка виконує ремонти під ключ та займається закупівлею матеріалів. Не нехтуйте розробкою дизайн-проєкту. Чітко формулюйте виконавцеві свої побажання, прислухайтеся до рекомендацій фахівців.

Крім того, варто знати: що простішим є проєкт, то менше труднощів виникає з його реалізацією та більше шансів завершити ремонт вчасно.