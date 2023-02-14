Главный миллиардер Украины и война: где Ахметов и чем он занят?

Полномасштабное вторжение россии в Украину заставило многие бизнесы мобилизоваться и бросить все силы на помощь фронту и мирным жителям. К удивлению многих, и украинский бизнесмен Ринат Ахметов отличился в благотворительности и филантропии военного времени. В начале войны миллиардер заявил, что намерен помогать стране. К чему приложил руку один из самых влиятельных людей страны — далее в материале.
Что с бизнесом?
Ринат Ахметов известен, как украинский миллиардер, основные активы которого расположены на Востоке и Юге Украины. А это как раз те регионы, которые наиболее пострадали от атаки российской армии. Известно, что бизнесмен потерял около двух третей всего своего состояния из-за разрушенных мощностей. Это и Азовсталь, и сниженные темпы производства на Запорожстали и Камет-Стали. Кроме этого, потери коснулись и компании ДТЭК. В целом, около 70 предприятий бизнесмена так или иначе пострадали от войны. Кажется, нетронутым остался лишь «Шахтер» Ахметова.
Бронежилеты и убежища от металлургов
Заводы «Метинвеста» были первыми, кто включился в помощь армии. На счету предприятия:
противотанковые и противодесантные ежи;
шипованные цепи;
бронежилеты с инновационными защитными пластинами;
модульные укрытия для окопы, содержащие необходимый для жизни и отдыха функционал (стоимость одного такого — почти 5,5 тысяч долларов США);
более 6 тонн металлопродукции для Укртрансгаза, из которой были созданы турбопечки, саперные кошки, минипечки.
Известно, что заводы также передавали необходимые для укреплений материалы: щебень и песок, плиты и блоки из железобетона. За первые полгода было направлено около 2 млрд грн на военную помощь. Покупки для армии включают дроны, автомобили, предметы первой медицинской помощи и многое другое.
В компании утверждают, что все поставлялось бесплатно.
Благотворительность от ДТЭК
На данный момент известно, что компания способствует восстановлению света по всей Украине (включительно с регионами, не находящимися в зоне ответственности ДТЭК):
после оккупации в Киевском регионе линии электропередач восстановили за 45 дней;
за полгода свет вернули в 3,8 млн объектов Киева и 4 других областей Украины;
предоставили бесплатную электроэнергию в военные и медицинские учреждения столицы (общая сумма от компании составляет 178 млн грн);
обеспечили бесплатной электроэнергией объекты критической инфраструктуры.
Всего более 100 объектов, в том числе и больницы, где находятся раненые, работают за счет бесплатного электричества от компании.
Переданную бизнесменом помощь на нужды Украины в военное время на данный момент оценивают примерно 100 млн долларов.
Публикация подготовлена на основе материала: https://daily.rbc.ua/ukr/show/staleviy-front-k-rinat-ahmetov-postaviv-biznes-1663932698.html