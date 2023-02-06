Юзабилити сайта: основные принципы

В любом бизнесе крайне важно проявлять человечность, уважение и заботу о своих клиентах. Это же касается и продвижения сайтов в интернете. Вы значительно увеличите количество конверсий, если заранее позаботитесь о пользователях вашего вебресурса, улучшив его юзабилити.

Юзабилити отвечает за удобство использования сайтом. Если его уровень будет низким, большинство юзеров покинут сессию, не выполнив целевого действия. Оценить же качество юзабилити самостоятельно мешает субъективное восприятие своего бизнеса. Получить объективные данные и улучшить cro сайта web-promo.ua можно, заказав юзабилити-аудит в агетстве интернет-маркетинга Webpromo. Более 100 сертифицированных специалистов быстро и эффективно улучшат пользовательский опыт, что добавит конверсии при неизменном трафике.

Юзабилити сайта базируется на 3-х основных принципах.

Надежность

Имеется в виду техническая исправность сайта. С точки зрения пользователя попадание на страницу ошибки 404 говорит о сомнительности вебресурса. А если ошибка не оформлена в общем дизайне, если нет объяснения причин и возможности продолжить сессию на других страницах — юзер вероятнее всего покинет сайт, и больше на него не вернется.

Что делать: регулярно чистите вебресурс от дублей, ошибок 404, некорректных редиректов и зеркал. Адаптируйте сайт под мобильные устройства и максимально ускорьте его работу.

Простота

Это касается структуры сайта и его дизайна. Чем проще структура, чем меньше в ней уровней и разветвлений, тем лучше для пользователей и для поисковых систем (которые тоже отдают приоритет юзабилити-ориентированным вебресурсам).

Дизайн желательно делать сдержанным, в спокойных тонах. Избегайте кислотной и агрессивной палитры, не используйте мерцания, блестки и прочие назойливые анимации.

Что делать: учитывайте принцип простоты на этапе разработке сайта. Если же он у вас уже есть — уберите лишние элементы, смягчите цветовую гамму. Структурируйте контент: группируйте тексты в компактные абзацы с заметными интервалами между ними, разбавляйте абзацы нумерованными и маркированными списками, внедрите заголовки.

Логика

Представьте ситуацию, когда пользователь на вашем сайте не понимает, что ему нужно сделать, чтобы завершить выполнение целевого действия. Это говорит о непродуманной логической цепочке: у юзера есть возможность сделать необходимые манипуляции, но ему не рассказали, как именно.

Или другой пример: пользователь “потерялся” на сайте, и не знает, где находится необходимая ему информация. Он скорее завершит сессию, чем продолжит поиски — ведь на сайте конкурентов все понятнее.

Что делать: поставьте себя на место юзера и проверьте логичность размещения объектов, наличие указателей и подсказок, исправность выполнения целевого действия.

И не пытайтесь настраивать юзабилити “для галочки”. Удобство пользования сайтом — это забота о пользователях. А фальшивую заботу они чувствуют.