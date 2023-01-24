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Как заработать на турецкой недвижимости

17:12 23.01.2023 |

Прес-релізи

Годы коронавирусных ограничений, нестабильная политическая обстановка заставили многих украинцев искать  спокойное место для жизни и надежный способ инвестирования своих средств. По статистике за последние 2 года доля соотечественников, купивших жилье на турецком берегу, увеличилась на 7 %. С лета 2022 г. для въезда в Турцию больше не нужен сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, что увеличило число украинских туристов и подогрело спрос на местную недвижимость. Сегодня потенциальные инвесторы могут лично осмотреть недвижимость, в которую собираются вкладывать свои деньги.


Как получать приличный доход от недвижимости в Турции?

Для украинцев приобретение жилья в Турецкой Республике – это не только шанс обосноваться в чудесном месте и наслаждаться комфортной жизнью у моря. Для многих это возможность выгодно вложить свои деньги: инвестиция в недвижимость гарантированно обеспечит стабильный доход.

  1. Единоразовую прибыль можно получить при перепродаже купленного объекта. Цены на недвижимость, расположенную на Турецкой Ривьере, постоянно растут. Продав купленный объект уже через полгода, можно получить 10-15% прибыли в долларах от вложенных средств.
  2. Получение пассивного дохода, периодически или постоянно, – это то, о чем мечтают многие. Так, сдавая квартиру посуточно, инвестор может получать около 10% годовых, при этом ему не надо самому заниматься управлением объектом. Обычно управляющая компания берет на себя поиск арендаторов, занимается ремонтом, уборкой, оплатой коммунальных платежей.
  3. Покупка блока в жилом комплексе на этапе строительства. Одной из эффективных стратегий заработка на недвижимости является приобретение апартаментов премиум-класса в жилом комплексе отельного типа с шикарной собственной инфраструктурой. Стоимость инфраструктуры делится между всеми собственниками, что значительно удешевляет объекты.

Для того чтобы покупка недвижимого имущества в Турции была максимально выгодной, а сделка законной, сотрудничайте только с проверенными посредниками. Лидером на рынке местной недвижимости является международная фирма Hayat Estate. Многолетний опыт работы с иностранными клиентами, знание нюансов жилищного законодательства, широкая база объектов для продажи сделают ваше сотрудничество приятным и взаимовыгодным.
 

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