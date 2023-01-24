Как заработать на турецкой недвижимости

Годы коронавирусных ограничений, нестабильная политическая обстановка заставили многих украинцев искать спокойное место для жизни и надежный способ инвестирования своих средств. По статистике за последние 2 года доля соотечественников, купивших жилье на турецком берегу, увеличилась на 7 %. С лета 2022 г. для въезда в Турцию больше не нужен сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, что увеличило число украинских туристов и подогрело спрос на местную недвижимость. Сегодня потенциальные инвесторы могут лично осмотреть недвижимость, в которую собираются вкладывать свои деньги.
Как получать приличный доход от недвижимости в Турции?
Для украинцев приобретение жилья в Турецкой Республике – это не только шанс обосноваться в чудесном месте и наслаждаться комфортной жизнью у моря. Для многих это возможность выгодно вложить свои деньги: инвестиция в недвижимость гарантированно обеспечит стабильный доход.
-
Единоразовую прибыль можно получить при перепродаже купленного объекта. Цены на недвижимость, расположенную на Турецкой Ривьере, постоянно растут. Продав купленный объект уже через полгода, можно получить 10-15% прибыли в долларах от вложенных средств.
-
Получение пассивного дохода, периодически или постоянно, – это то, о чем мечтают многие. Так, сдавая квартиру посуточно, инвестор может получать около 10% годовых, при этом ему не надо самому заниматься управлением объектом. Обычно управляющая компания берет на себя поиск арендаторов, занимается ремонтом, уборкой, оплатой коммунальных платежей.
-
Покупка блока в жилом комплексе на этапе строительства. Одной из эффективных стратегий заработка на недвижимости является приобретение апартаментов премиум-класса в жилом комплексе отельного типа с шикарной собственной инфраструктурой. Стоимость инфраструктуры делится между всеми собственниками, что значительно удешевляет объекты.
Для того чтобы покупка недвижимого имущества в Турции была максимально выгодной, а сделка законной, сотрудничайте только с проверенными посредниками. Лидером на рынке местной недвижимости является международная фирма Hayat Estate. Многолетний опыт работы с иностранными клиентами, знание нюансов жилищного законодательства, широкая база объектов для продажи сделают ваше сотрудничество приятным и взаимовыгодным.