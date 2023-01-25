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АНАЛІТИКА

Что такое диуретики: разбираемся простыми словами

14:00 25.01.2023 |

Прес-релізи

Диуретики - это большая категория лекарственных средств, которые влияют на работу почек и состояние сосудов. Если проще, то это вещества, которые выводят лишнюю жидкость и соль из организма. Приобрести мочегонные средства вы можете по ссылке https://apteka911.ua/shop/lekarstvennyie-preparatyi/mochegonnyie_preparatyi_diuretiki на сайте медицинской информационной системы apteka911. Принимать их желательно после консультации с терапевтом или другим врачом, чтобы не навредить своему же организму.


Какими бывают диуретики: о классификациях

Условно мочегонные лекарства можно разделить на две большие группы: ренальные и экстраренальные. Первые препараты - это средства с довольно мощным воздействием на почки. Вторые лекарства способны усиливать в несколько раз диурез (количество вырабатываемой мочи), но их общее влияние на организм минимально. 

Разделить по химическому составу диуретики можно на:

  • тиазидные - равномерное действие с умеренным эффектом;
  • калийсодержащие - выводят хлориды и натрий, не трогая калий;
  • солевые или петлевые - повышают количество выведенных солей. 

    • Обычно эффект от диуретиков начинается уже через 20-40 минут. Сохраняется он на протяжении 5-10 часов в зависимости от мощности состава.


    Когда нужно принимать диуретики?

    Чаще всего мочегонные средства используют в составе комплексного лечения заболеваний, которые сопровождаются отеками или увеличенным артериальным давлением. Благодаря действию диуретиков в организме:

  • нормализуется баланс минеральных веществ;
  • уменьшается артериальное давление;
  • упрощается работа сердца;
  • уменьшаются отеки на теле;
  • можно избавиться от застоя в легких.

    • В комплексе с другими веществами лекарства помогают бороться с сердечной недостаточностью, убирают часть одышки. Врач может назначить мочегонные средства для лечения хронической почечной недостаточности, при циррозе печени. При некоторых врожденных неврологических заболеваниях, подагре и диабете они также будут полезны.
     

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