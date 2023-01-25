Что такое диуретики: разбираемся простыми словами

Диуретики - это большая категория лекарственных средств, которые влияют на работу почек и состояние сосудов. Если проще, то это вещества, которые выводят лишнюю жидкость и соль из организма. Приобрести мочегонные средства вы можете по ссылке https://apteka911.ua/shop/lekarstvennyie-preparatyi/mochegonnyie_preparatyi_diuretiki на сайте медицинской информационной системы apteka911. Принимать их желательно после консультации с терапевтом или другим врачом, чтобы не навредить своему же организму.

Какими бывают диуретики: о классификациях

Условно мочегонные лекарства можно разделить на две большие группы: ренальные и экстраренальные. Первые препараты - это средства с довольно мощным воздействием на почки. Вторые лекарства способны усиливать в несколько раз диурез (количество вырабатываемой мочи), но их общее влияние на организм минимально.

Разделить по химическому составу диуретики можно на:

тиазидные - равномерное действие с умеренным эффектом;

калийсодержащие - выводят хлориды и натрий, не трогая калий;

солевые или петлевые - повышают количество выведенных солей.

Обычно эффект от диуретиков начинается уже через 20-40 минут. Сохраняется он на протяжении 5-10 часов в зависимости от мощности состава.

Когда нужно принимать диуретики?

Чаще всего мочегонные средства используют в составе комплексного лечения заболеваний, которые сопровождаются отеками или увеличенным артериальным давлением. Благодаря действию диуретиков в организме:

нормализуется баланс минеральных веществ;

уменьшается артериальное давление;

упрощается работа сердца;

уменьшаются отеки на теле;

можно избавиться от застоя в легких.

В комплексе с другими веществами лекарства помогают бороться с сердечной недостаточностью, убирают часть одышки. Врач может назначить мочегонные средства для лечения хронической почечной недостаточности, при циррозе печени. При некоторых врожденных неврологических заболеваниях, подагре и диабете они также будут полезны.