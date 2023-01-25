Який сейф краще купити для зберігання документів в офісі

Безпеку важливої документації для бізнесу важко переоцінити. Так, майже всі папери зараз існують і в електронному аналогу. Проте оригінали завжди мають паперовий вид. Також деякі види звітності чи квитанцій взагалі існують лише в аналоговому вигляді. Його потрібно зберегти від всіх видів загроз. Для подібних цілей найкраще використовувати спеціально призначений сейф для документів. Проте в залежності від важливості речей, їхнього об’єму та місця зберігання вибір схованки може кардинально відрізнятись. В даній статті розберемо основні нюанси та як правильно обрати сейф для документів.





Які бувають види сейфів для документів

Як і документи можуть бути різними за формою та розмірами, так і сейфи для них можуть мати суттєві відмінності. До прикладу, для зберігання паспортів та речей подібного невеликого формату може підійти будь-яка схованка. Це може бути навіть сейф для зброї – в його трейзері обов’язково знайдеться місце для документів малого розміру.

Проте це підійде для домашнього використання. В більшості випадків для спеціалізованих відділів комерційних структур, офісів та магазинів потрібен місткий сейф. Головний критерій, який до нього пред’являють – він повинен вміщувати документи формату А4. Звісно, працівнику може вистачити схованки і меншої місткості. Наприклад, лише для печаток, проте це все ж вийняток. Найчастіше потрібна конструкція з великим внутрішнім простором для того, щоб вмістити великі об’єми документів з окремими відділом для печаток та інших цінних дрібниць.

Якщо документів дуже багато, то вибір роблять на користь спеціальних сейфів-шаф. Такі схованки не володіють особливим захистом від професійних крадіїв, проте надійний захист приміщення та будівлі нівелює цей недолік. Або ж у них тримають лише не надто цінну робочу документацію.





На що звернути увагу при виборі сейфа для документів

Головним ворогом документів, окрім зловмисників, може стати вогонь. Навіть якщо приміщення обладнане сигналізацією, все одно не потрібно багато часу для знищення паперових цінностей. Тому для зберігання особливо цінних документів в обов’язковому порядку потрібно робити вибір на користь сертифікованих вогнестійких моделей сейфів. Такі схованки володіють стінками із вогнетривкого бетону великої товщини. В залежності від класу, вони здатні захистити паперовий вміст від дії вогню протягом щонайменше 30 хвилин. На практиці це означає, що під час стандартної пожежі температура всередині не підніметься вище 170°C. Цього достатньо для збереження документів та грошей.

Спеціалісти компанії Svitzamkiv радять також звертати увагу на наявність в таких сейфах по периметру дверей спеціальної вогнестійкої термострічки. Вона при високих температурах розширюється і ніби “запечатує” сейф, тим самим додатково захищаючи вміст від вогню.

Для захисту від силових та інтелектуальних методів зламу потрібен зламостійкий або вогнезламостійкий сейф. При виборі такого сейфа обов’язково вимагайте сертифікат від виробника. Тільки він може гарантувати, що конструкція здатна протистояти посяганню на вміст Вашої схованки.





Який сейф вибрати для зберігання документів в офісі

Офісний сейф обирається в залежності від потреб, які до нього ставляться. В першу чергу це внутрішній об’єм (скільки документів він зможе вмістити), захисні властивості та зручність використання. Останній пункт надзвичайно важливий, якщо схованкою потрібно користуватися часто. В такому випадку краще звернути увагу на сейф з електронним або біометричним замком. У випадку із системою замикання ключем Вам потрібно буде постійно його пильнувати та подбати про його надійне місце розташування.

Загалом, варіантів сейфа для офісу може бути безліч. Для того, щоб правильно в них розібратися радимо звернутись за допомогою до менеджерів інтернет-магазину “Світ замків” телефонами 050 074 13 30, 067 624 64 00, електронною поштою [email protected] або у чаті безпосередньо на сайті.