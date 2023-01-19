Кредит онлайн на карту — как это работает в SelfieCredit?

Круглосуточный микро кредит давно перестал быть экзотикой в Украине. С помощью сервисов, предоставляющих кредит онлайн, потребители сразу решают свои краткосрочные финансовые вопросы. Возможность оформить моментальный онлайн кредит без отказа в микрофинансовой организации (МФО) является прекрасной альтернативой традиционным банковским продуктам – вы можете получить деньги всего за несколько минут без справки об уровне вашего дохода, без беготни и оформления справок, не вставая с домашнего дивана.

Оформить кредит онлайн можно на сайте селфи кредит https://selfiecredit.com.ua/ru/ для этого потребуется хороший wi-fi или мобильный интернет, компьютер или любой гаджет (смартфон, ноутбук).





Преимущества онлайн кредитов

Банки не настолько гибки в работе с аудиторией с низким уровнем доходов или сиюминутными потребностями в получении займа. В отличие от банковских организаций, сервисы онлайн кредитов работают с более высокорисковыми заемщиками. Еще один плюс – круглосуточная работа операторов. Займы доступны днем и ночью, на выходных и во время праздников. Не стоит ждать скрытых комиссий, всю сумму долга Вы увидите в кредитном калькуляторе, введя сумму и срок ссуды.





Как получить кредит в SelfieCredit?

Для того чтобы оформить микрозайм, нужно выбрать условия, используя кредитный калькулятор и заполнить заявку с селфи. Начать можно с этой странички https://selfiecredit.com.ua/ru/mikrozajmy-na-kartu/.

Система проанализирует вашу кредитную историю и автоматически подтянет данные. Вам не нужно заполнять основную информацию о себе вручную. После этого мы примем решение по вашему запросу на оформление кредита. И последнее, нужно будет подписать договор SMS-кодом, который мы отправим на ваш мобильный номер.

После подписания договора мы моментально переведем деньги на вашу карту.