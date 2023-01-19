Как пополнить счет Binance с кошелька SettlePay Wallet: пошаговая инструкция

Криптовалютная биржа Binance является одной из самых популярных в мире, а ее платежная система Binance Pay позволяет покупателям оплачивать товары и услуги при помощи цифровых денег. Украинская компания SettlePay, эксклюзивный партнер Binance, занимается подключением бизнеса к платежной системе мирового гиганта, а также предоставляет пользователям надежный цифровой кошелек. Зарегистрировать его можно на сайте компании, что позволит не только пополнять счет, осуществлять переводы между е-кошельками и совершать оплаты онлайн-услуг, но и вносить депозит на Binance.

Пополнение счета Binance при помощи SettlePay Wallet

СетлПэй напрямую сотрудничает с многими криптовалютными биржами, что гарантирует минимальные комиссии на пополнение их счетов, а также выведение средств на е-кошелек. Среди них и наиболее популярная платформа Binance, пополнить счет которой можно следующим образом:

Заходите в личный кабинет Байненс. Заходите в раздел «Фиат и спот». Выбираете пункт «Депозит». В подпункте выбора валюты нажимаете на UAH, после чего выбираете способ оплаты (SettlePay). Вбиваете необходимую сумму пополнения (она не должна превышать объем средств, хранящийся на е-кошельке) и кликаете «Продолжить». Подтверждаете транзакцию в кошельке SettlePay Wallet.

Стоит отметить, что пополнение счета Binance осуществляется в долю секунды.

Выведение средств со счета Binance на SettlePay Wallet

Заведение фиатных средств на криптовалютную биржу вряд ли является самоцелью. После операций по покупке/продаже криптовалюты нам будет необходимо вывести деньги на е-кошелек. Вот как это делается в случае использования СетлПэй Валлет:

Откройте в личном кабинете Байненс раздел «Фиат и спот». Выберите подпункт «Вывод». Укажите UAH при выборе необходимой валюты, а также выберите SettlePay (кошелек) как способ выведения. Укажите ID-номер е-кошелька и необходимую сумму в гривне. Подтвердите транзакцию (для этого понадобится ввести код защиты и номер, присланный в сообщении на email).

После утверждения заявки деньги окажутся на вашем счету. На сегодня SettlePay поддерживает такие валюты, как UAH и KZT, однако в скором времени к ним будут добавлены EUR и USD. Вот и все, никаких сложностей.