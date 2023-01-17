Фінансові новини
- |
- 17.01.23
- |
- 02:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Авіакомпанія Нової пошти - Supernova Airlines - отримала Сертифікат Експлуатанта
13:46 16.01.2023 |
Авіакомпанія Supernova Airlines, яка входить до групи компаній Нова пошта, отримала Сертифікат Експлуатанта за номером UA 062, який надає можливість розпочати власні вантажні авіарейси. Перший рейс з вантажами клієнтів Нова пошта Глобал заплановано виконати вже навесні 2023 року.
«Ми перший український перевізник, який зміг виконати усі вимоги та отримав Сертифікат Експлуатанта в умовах війни. Це приклад незламності українців та нагадування іншим бізнесам, що саме зараз найкращий час інвестувати в Україну. Ми віримо в ЗСУ і розуміємо, що швидка та безпечна логістика надважлива для прискорення нашої перемоги та для забезпечення українців необхідними товарами. Ми дуже вдячні фахівцям Державіаслужби під керівництвом Олександра Більчука за їх професійну взаємодію і пошук рішень під час проходження сертифікаційних процедур у важкі для країни часи»- сказав Ярослав Красножон, директор Supernova Airlines.
Наразі авіакомпанія активно займається розбудовою власного флоту повітряних суден. Компанія вже має два АН-26, які взяла на правах лізингу.
Supernova Airlines буде здійснювати рейси з українських міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Львів" після закінчення війни, а поки українське небо закрите для польотів - авіаційні перевезення будуть здійснюватися з найближчих до України європейських аеропортів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші ЄС та США у 2023 році
|Ти мені вже не дружок: Як Бойко забирав мандат у Медведчука
|Уряд Британії підтвердив, що передасть Україні 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ AS90
|Дефіцит в енергосистемі величезний. В YASNO попередили про екстрені відключення по Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу
|Не дивлячись на війну та блекаут в Києві відкривають нові ресторани
|У листопаді-грудні в «Клубі експертів» відбулися три науково-практичні семінари з вінтажних напоїв
|Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
|ТОП 5 преимуществ внедрения HRIS в компании
|В чем заключается польза пробиотиков?
Бізнес
|iQOO Neo 7 SE - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu
|Dell має намір відмовитися від вироблених у Китаї чіпів до 2024р.
|Vall-E - нова модель ШІ Microsoft, яка імітує будь-який людський голос на основі всього 3-секундного оригіналу
|Peugeot продемонструвала концепт Inception
|157 Тбіт/с: Orange та Huawei встановили світовий рекорд передачі даних через оптоволокно
|У Німеччині розробляють електричний автобан
|Microsoft припиняє підтримку операційної системи Windows 8.1