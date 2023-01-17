Авіакомпанія Нової пошти - Supernova Airlines - отримала Сертифікат Експлуатанта

Авіакомпанія Supernova Airlines, яка входить до групи компаній Нова пошта, отримала Сертифікат Експлуатанта за номером UA 062, який надає можливість розпочати власні вантажні авіарейси. Перший рейс з вантажами клієнтів Нова пошта Глобал заплановано виконати вже навесні 2023 року.

«Ми перший український перевізник, який зміг виконати усі вимоги та отримав Сертифікат Експлуатанта в умовах війни. Це приклад незламності українців та нагадування іншим бізнесам, що саме зараз найкращий час інвестувати в Україну. Ми віримо в ЗСУ і розуміємо, що швидка та безпечна логістика надважлива для прискорення нашої перемоги та для забезпечення українців необхідними товарами. Ми дуже вдячні фахівцям Державіаслужби під керівництвом Олександра Більчука за їх професійну взаємодію і пошук рішень під час проходження сертифікаційних процедур у важкі для країни часи»- сказав Ярослав Красножон, директор Supernova Airlines.

Наразі авіакомпанія активно займається розбудовою власного флоту повітряних суден. Компанія вже має два АН-26, які взяла на правах лізингу.

Supernova Airlines буде здійснювати рейси з українських міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Львів" після закінчення війни, а поки українське небо закрите для польотів - авіаційні перевезення будуть здійснюватися з найближчих до України європейських аеропортів.

