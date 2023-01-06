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ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу

15:37 06.01.2023 |

Прес-релізи

 

ПриватБанк запустив програму пільгового кредитування українського малого бізнесу та підприємців на купівлю електрогенераторів, систем безперебійного живлення та систем Starlink - всього, що потрібно для енергонезалежності та безперервного зв'язку.

Як повідомив член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв, отримати кредит на забезпечення безперебійної роботи бізнес клієнти банку можуть за спрощеною процедурою, без зайвої бюрократії та швидким ухваленням рішення щодо фінансування.

Підприємці та малий бізнес можуть отримати в ПриватБанку кредит на безперебійність роботи від 20 до 300 тисяч гривень з авансом всього 10% та погашенням боргу рівними частинами протягом року. За одним кредитним договором клієнти мають можливість придбати відразу до пʼяти одиниць обладнання, а процентна ставка - від 0% за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Заявку на отримання «кредиту для безперебійності роботи» можна подати на сайті банку: https://privatbank.ua/business/credit-for-business-continuity.
 

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