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АНАЛІТИКА

Не дивлячись на війну та блекаут в Києві відкривають нові ресторани

13:31 05.01.2023 |

Прес-релізи


Столичний ресторанний бізнес найбільше відчув на собі наслідки ворожих обстрілів та відключень електроенергії. Багато цікавих та унікальних закладів змушені були призупинити або взагалі припинити свою діяльність. Разом з тим надію на майбутнє дає відкриття нових локацій, зокрема розширення ресторанної мережі середземноморської кухні «Porto Maltese».

Ресторан «Porto Maltese» розташований в центрі міста за адресою: бульвар Лесі Українки, 30 В.

Головна ідея закладу - створення атмосфери середземноморського містечка в діловому центрі столиці, що допомагає відволікти відвідувача від бурхливого життя міста та налаштувати на неспішний візит, занурення у атмосферу невеличкого європейського порту, з можливістю пірнути у морські глибини, зігрітися у теплій компанії близьких друзів, розділити смачну вечерю, насолодитися блакиттю хвиль і винирнути оновленим в очікуванні наступного візиту в порт.

Складне за формою приміщення ресторану одразу підказує мотив майбутнього дизайну - дві зали, як бухти портового міста, перетікають одна в одну, поєднані рибним базаром з свіжим виловом прямо під вітрилами рибалок, та завершені літньою терасою - виходом з порту в місто. І нема нічого кращого в традиціях Середземномор'я, ніж поєднання свіжої риби з родинною виноробнею.

Атмосферу порту створюють також білосніжні вітрила кораблів, стіна з зображенням страшного володаря морів, кита з «Історії тварин» Конрада фон Геснера, якого приборкали для охорони вишуканих скарбів нашого ресторану - колекції пляшок добірного вина, яке за легендою створюється на сусідніх пагорбах. Світильники медузи неспішно витають над баром на тлі борту іржавого судна, в очікуванні гостей.

Інтер'єр просочений глибокою морською блакиттю з яскравими білосніжними акцентами вітрилами та скатертинами.
На стелі, об'єднуючи обидва зали, плавними вигинами коливаються морські хвилі, грають промінчиками теплого, наче сонячного світла від множини лампочок, закручуються у вир, затягуючи відвідувача оглянути весь простір, дослідити обидва зали, а колони-троси - дбайливо штабельовані снасті, без яких життя порту не можливе, привертають увагу майстерністю свого виконання.

У меню ресторану представлені різноманітні види молюсків та риби: морський язик, барабулька, сонячник, крила ската, тюрбо та інші. Гості самостійно можуть обрати спосіб приготування: соте, суп, сиціліано, в пергаменті, на грилі, по-домашньому та в солі, а потім спостерігати за процесом приготування на відкритій кухні.

Так само, як свіжий салат, м'ясні страви, свіжоспечений хліб, домашні десерти та багатий вибір вин. На вас чекає унікальний кулінарний «маршрут» - від делікатесів з морепродуктів, через смачні страви сербської кухні до свіжих салатів, приготованих з особливою ретельністю.
Гості ресторану уже визначились із фаворитом меню - соте з морепродуктів.

До кожної позиції сомельє підбере винну пару, аби підкреслити витончений смак страви. У винотеці зібрані найкращі зразки вин світу.
 

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