Не дивлячись на війну та блекаут в Києві відкривають нові ресторани

Столичний ресторанний бізнес найбільше відчув на собі наслідки ворожих обстрілів та відключень електроенергії. Багато цікавих та унікальних закладів змушені були призупинити або взагалі припинити свою діяльність. Разом з тим надію на майбутнє дає відкриття нових локацій, зокрема розширення ресторанної мережі середземноморської кухні «Porto Maltese».

Ресторан «Porto Maltese» розташований в центрі міста за адресою: бульвар Лесі Українки, 30 В.

Головна ідея закладу - створення атмосфери середземноморського містечка в діловому центрі столиці, що допомагає відволікти відвідувача від бурхливого життя міста та налаштувати на неспішний візит, занурення у атмосферу невеличкого європейського порту, з можливістю пірнути у морські глибини, зігрітися у теплій компанії близьких друзів, розділити смачну вечерю, насолодитися блакиттю хвиль і винирнути оновленим в очікуванні наступного візиту в порт.

Складне за формою приміщення ресторану одразу підказує мотив майбутнього дизайну - дві зали, як бухти портового міста, перетікають одна в одну, поєднані рибним базаром з свіжим виловом прямо під вітрилами рибалок, та завершені літньою терасою - виходом з порту в місто. І нема нічого кращого в традиціях Середземномор'я, ніж поєднання свіжої риби з родинною виноробнею.

Атмосферу порту створюють також білосніжні вітрила кораблів, стіна з зображенням страшного володаря морів, кита з «Історії тварин» Конрада фон Геснера, якого приборкали для охорони вишуканих скарбів нашого ресторану - колекції пляшок добірного вина, яке за легендою створюється на сусідніх пагорбах. Світильники медузи неспішно витають над баром на тлі борту іржавого судна, в очікуванні гостей.

Інтер'єр просочений глибокою морською блакиттю з яскравими білосніжними акцентами вітрилами та скатертинами.

На стелі, об'єднуючи обидва зали, плавними вигинами коливаються морські хвилі, грають промінчиками теплого, наче сонячного світла від множини лампочок, закручуються у вир, затягуючи відвідувача оглянути весь простір, дослідити обидва зали, а колони-троси - дбайливо штабельовані снасті, без яких життя порту не можливе, привертають увагу майстерністю свого виконання.

У меню ресторану представлені різноманітні види молюсків та риби: морський язик, барабулька, сонячник, крила ската, тюрбо та інші. Гості самостійно можуть обрати спосіб приготування: соте, суп, сиціліано, в пергаменті, на грилі, по-домашньому та в солі, а потім спостерігати за процесом приготування на відкритій кухні.

Так само, як свіжий салат, м'ясні страви, свіжоспечений хліб, домашні десерти та багатий вибір вин. На вас чекає унікальний кулінарний «маршрут» - від делікатесів з морепродуктів, через смачні страви сербської кухні до свіжих салатів, приготованих з особливою ретельністю.

Гості ресторану уже визначились із фаворитом меню - соте з морепродуктів.

До кожної позиції сомельє підбере винну пару, аби підкреслити витончений смак страви. У винотеці зібрані найкращі зразки вин світу.