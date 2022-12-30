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Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
12:01 30.12.2022 |
Ощадбанк розширив умови доступного кредитування за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» з метою підтримки мікропідприємництва, а саме фізичних осіб-підприємців (ФОП). Для розвитку підприємницької діяльності ФОП може отримати кредит без застави майна (такий кредит має бути забезпечений порукою). Наразі скористатись таким кредитуванням можуть підприємці з 10 областей: Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької.
Основні параметри кредитування:
* цільове призначення - поповнення оборотного капіталу;
* сума кредиту - до 500 тис. грн;
* термін - від 6 до 12 місяців.
Ощад є одним з лідерів програми «Доступні кредити 5-7-9%». За час її дії банк надав 7 748 кредитів на загальну суму 20 055 млн грн. Структура портфеля за цією програмою:
* антикризові кредити - 6 367 млн грн;
* кредити для сільгоспвиробників - 3 532 млн грн;
* інвестиційні кредити - 2 465 млн грн;
* рефінансування - 1 178 млн грн.
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|Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
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