Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»

12:01 30.12.2022 |

Прес-релізи

 

Ощадбанк розширив умови доступного кредитування за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» з метою підтримки мікропідприємництва, а саме фізичних осіб-підприємців (ФОП). Для розвитку підприємницької діяльності ФОП може отримати кредит без застави майна (такий кредит має бути забезпечений порукою). Наразі скористатись таким кредитуванням можуть підприємці з 10 областей: Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької.

Основні параметри кредитування:

* цільове призначення - поповнення оборотного капіталу;
* сума кредиту - до 500 тис. грн;
* термін - від 6 до 12 місяців.

Ощад є одним з лідерів програми «Доступні кредити 5-7-9%». За час її дії банк надав 7 748 кредитів на загальну суму 20 055 млн грн. Структура портфеля за цією програмою:

* антикризові кредити - 6 367 млн грн;
* кредити для сільгоспвиробників - 3 532 млн грн;
* інвестиційні кредити - 2 465 млн грн;
* рефінансування - 1 178 млн грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9510
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8787  0,07 0,16 40,8355  0,19 0,48
EUR 41,6703  0,19 0,45 42,9135  0,21 0,49

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес