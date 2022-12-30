Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»

Ощадбанк розширив умови доступного кредитування за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» з метою підтримки мікропідприємництва, а саме фізичних осіб-підприємців (ФОП). Для розвитку підприємницької діяльності ФОП може отримати кредит без застави майна (такий кредит має бути забезпечений порукою). Наразі скористатись таким кредитуванням можуть підприємці з 10 областей: Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької.

Основні параметри кредитування:

* цільове призначення - поповнення оборотного капіталу;

* сума кредиту - до 500 тис. грн;

* термін - від 6 до 12 місяців.

Ощад є одним з лідерів програми «Доступні кредити 5-7-9%». За час її дії банк надав 7 748 кредитів на загальну суму 20 055 млн грн. Структура портфеля за цією програмою:

* антикризові кредити - 6 367 млн грн;

* кредити для сільгоспвиробників - 3 532 млн грн;

* інвестиційні кредити - 2 465 млн грн;

* рефінансування - 1 178 млн грн.