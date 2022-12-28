ТОП 5 преимуществ внедрения HRIS в компании

С развитием компании HR-специалисты как правило рано или поздно начинают ощущать потребность в автоматизации. Постепенно все больше времени начинает уходить на операционную деятельность, и совсем не хватать ресурсов на стратегические задачи. Давайте поговорим о том, какую пользу отдел кадров вашей компании сможет извлечь от внедрения HRIS - информационной системы управления персоналом.

Что представляет собой HRIS

Программное обеспечение HRIS (также известное как система управления человеческими ресурсами или HRMS) систематизирует все виды данных, связанных с персоналом, включая конфиденциальную идентифицирующую информацию, такую как:

возраст, пол и адрес сотрудника;

информация о рабочем месте сотрудника, например, его должность, шкала заработной платы и отдел;

бонусы, которые полагаются сотруднику при выполнении тех или иных задач;

а также табель учета рабочего времени и запросы на отгулы.

Как и другие программные платформы HR в наши дни, программы HRIS представляют собой браузерные SaaS-решения, которые служат универсальным местом для хранения актуальной информации о персонале компании.

Хотя большая часть этой информации может быть собрана и введена в программное обеспечение HRIS во время приема на работу сотрудника, система также должна быть легко редактируемой на случай, если потребуются какие-либо изменения или дополнения в файле сотрудника. HRIS также может предоставить HR-специалистам возможность создавать подробные отчеты, которые руководство может использовать для поиска и устранения текущих закономерностей в рабочей силе.

Каковы преимущества HRIS

По мере того, как ваша команда растет и становится все более очевидной необходимость организации конфиденциальных данных о сотрудниках, внедрение HRIS для вашей компании становится все более важным. Вот пять основных преимуществ использования HRIS.

1. Информационная система позволяет систематизировать все необходимые данные.

До появления облачных хранилищ и высокоскоростных вычислений HR-специалистам приходилось вручную собирать, упорядочивать и извлекать данные о сотрудниках. Обычно это означало полагаться на физические документы, громоздкие картотечные шкафы и трудоемкие ручные процессы. Используя современные технологии, HRIS создает удобную для поиска базу данных элементов, к которой администраторы могут получить доступ за считанные секунды.

2. Высвобождает HR-специалистов для решения более важных задач.

Поскольку HRIS смягчает утомительные аспекты HR, он позволяет вашим HR-руководителям работать над новыми инициативами, которые могут принести пользу вашей компании в целом. Хороший отдел кадров сможет легче реагировать на тенденции сотрудников и работать над формированием корпоративной культуры, которая повышает моральный дух и уровень удержания сотрудников.

3. Обеспечивает соблюдение нормативных требований.

Руководство компании может быть уверено, что автоматизация информационных процессов в компании в HR сфере будет способствовать соблюдение как локального, так и международного законодательства, а значит, не придется платить дорогостоящие штрафы.

4. Помогает персоналу HR работать эффективно.

Программное обеспечение HRIS позволяет быстро сохранять, извлекать и редактировать информацию о сотрудниках, позволяя вашим специалистам по кадрам выполнять свою работу без утомительной работы и повторений. То, что раньше занимало минуты или часы, может быть сокращено до секунд.

5. Делает компанию привлекательной для сотрудников.

Вы можете подумать, что ваши сотрудники, не являющиеся HR-специалистами, не заметят разницы после внедрения HRIS, но это не так. Качественная HRIS будет сразу же оценена по достоинству всеми сотрудниками. Инвестируя в HRIS, вы демонстрируете персоналу, что вы готовы вкладывать в них средства.

При наличии хорошей информационной системы управления персоналом (HRIS) ваш отдел кадров может собирать и анализировать данные о рабочей силе для оптимизации процессов.

На что стоит обратить внимание при выборе HRIS

Правильный HRIS может значительно повысить эффективность работы отдела кадров вашей компании. Дело не только в инструментах, но и в цели, которую эти инструменты будут выполнять для вашего бизнеса. Таким образом, вам следует искать такую систему HRIS, которая соответствует потребностям вашей компании.

При выборе HRIS стоит учитывать численность персонала, а также насколько интуитивно понятна система для ваших сотрудников.

Обратите внимание и на такие функции, как:

ведение единой базы сотрудников;

отслеживание и регистрация соискателей на открытые вакансии;

payroll (начисление заработной платы и бонусов);

наличие возможности кастомизировать отчеты и аналитику.

Типы HRIS

Наряду с различными функциями, которые вы можете найти в HRIS, существуют различные типы платформ, которые относятся к различным аспектам управления персоналом и вариантам использования данных.

Выделяют такие HRIS:

оперативная, то есть призванная ускорить оперативные процессы компании;

тактическая, которая в первую очередь помогает в таких процессах, как найм, онбординг и адаптация, оценка сотрудников и офбординг;

стратегическая, которая включает в себя также модули по планированию рабочей силы;

комплексная. Она служит интегрированной базой данных для хранения всех конфиденциальных рабочих данных в одном месте, помогает избежать две трети рутинных процессов.

Как выбрать лучшую HRIS

Существующий спектр программного обеспечения для удовлетворения потребностей HR на самом деле настолько обширен, что практически невозможно внимательно изучить каждую из систем, представленных на рынке.

Важно ориентироваться на функционал, необходимый именно вашей компании. Изучите кейсы клиентов, обратите внимание на их отзывы.

Для того, чтобы каждой компании успешно идти вперед, ей необходимо качественное программное решение информационных процессов. Выберите то, что вам по душе больше всего и вы получите результат, превышающий ваши ожидания.