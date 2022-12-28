Користувачі «Приват24 для бізнесу» можуть підготувати платежі навіть за відсутності інтернету

ПриватБанк створив для ФОП та юридичних осіб можливість без доступу до інтернету заздалегідь підготувати платежі з усіма необхідними реквізитами у вигляді шаблонів. Як тільки з'являється доступ до інтернету користувачу лишається тільки завершити процес створення та підписання платежів.

Наразі ця можливість працює у оновленому мобільному додатку "Приват24 для бізнесу" для Android, а до кінця грудня такий функціонал буде реалізовано й для пристроїв Apple.

Доступ у додаток «Приват24 для бізнесу» без інтернет-з'єднання можливий за наявності біометрії як на вашому пристрої, так і в мобільному додатку. Як налаштувати біометричну аутентифікацію, дивіться у відео:





Як підготувати шаблони платежів та скористатися ними для швидкого створення та відправки платежів після відновлення інтернет-з'єднання, дивіться у відео:





Також у режимі без Інтернету доступний перелік чергових відділень із безперебійним режимом роботи.

