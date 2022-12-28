Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Користувачі «Приват24 для бізнесу» можуть підготувати платежі навіть за відсутності інтернету

12:56 28.12.2022 |

Прес-релізи

 

ПриватБанк створив для ФОП та юридичних осіб можливість без доступу до інтернету заздалегідь підготувати платежі з усіма необхідними реквізитами у вигляді шаблонів. Як тільки з'являється доступ до інтернету користувачу лишається тільки завершити процес створення та підписання платежів.

Наразі ця можливість працює у оновленому мобільному додатку "Приват24 для бізнесу" для Android, а до кінця грудня такий функціонал буде реалізовано й для пристроїв Apple.

Доступ у додаток «Приват24 для бізнесу» без інтернет-з'єднання можливий за наявності біометрії як на вашому пристрої, так і в мобільному додатку. Як налаштувати біометричну аутентифікацію, дивіться у відео:


Як підготувати шаблони платежів та скористатися ними для швидкого створення та відправки платежів після відновлення інтернет-з'єднання, дивіться у відео:


Також у режимі без Інтернету доступний перелік чергових відділень із безперебійним режимом роботи.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9437
  0,0585
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8379  0,21 0,51 40,6728  0,07 0,17
EUR 41,5852  0,13 0,32 42,7417  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес