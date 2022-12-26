Аналіз ринку металобудівництва в Україні від компанії Rauta





До кінця поточного року ціни на метал і вартість логістики істотно знизилися, що має сприяти попиту

Військова агресія РФ проти України суттєво вплинула на всю економіку і сферу будівництва зокрема. Однак уже після кількох місяців війни частина замовників повернулися до будівництва комерційних об'єктів, які були заморожені на початку повномасштабної війни або пошкоджені внаслідок бойових дій.





Поточна ситуація

Rauta є провідним постачальником сучасних рішень для швидкомонтованих будівель - сендвіч-панелей, металевих вентильованих фасадів, сталевих каркасів, несучих профілів тощо. Компанія пропонує послуги з проєктування, монтажу несучих і огороджувальних конструкцій, а також генерального підряду на об'єктах будь-якої складності. Основним напрямком бізнесу компанії є імпорт продукції Ruukki для об'єктів комерційного будівництва. Ми використовуємо виробничі потужності, розташовані в Польщі, Естонії та Україні.

Після початку активної фази війни через значне зменшення попиту на нашу продукцію бізнес компанії суттєво переорієнтувався. До нас почали звертатися клієнти із запитами на відновлення будівель, зруйнованих під час бойових дій. Маючи глибоке розуміння технологій і принципів реконструкції, ми почали активно займатися відновленням будівель і виділили це в окремий напрямок бізнесу. Якщо до 24 лютого компанія займалася відновленням тільки однієї будівлі в Києві, то до кінця 2022 року ми реалізували 7 проєктів у трьох містах України, а початок реконструкції ще кількох об'єктів уже заплановано на 2023 рік.





Зростання на тлі падіння ринку

2021 року на ринку склалася ситуація, коли попит на продукцію Ruukki значно перевищував можливості виробництва, і заводи не встигали виконувати всі замовлення. Починаючи з 24 лютого кількість замовлень для нових проєктів будівництва різко скоротилася, а основні поставки здійснювалися на об'єкти, які почали зводити ще минулого року. На щастя, майже всі наші замовники сендвіч-панелей продовжили будівництво об'єктів. Серед них - низькотемпературний склад і бізнес-центр у Києві, молочно-товарна ферма та молокозавод у Тернопільській області. Тож у 2022 році Rauta має зниження обсягів продажів продукції на 40% порівняно з попереднім роком, що на тлі падіння ринку сендвіч-панелей на понад 70% є відносно хорошим показником. Водночас завдяки зростанню напряму будівельно-монтажних і генпідрядних послуг загальний дохід компанії збільшився на 7% порівняно з 2021 роком.





Цінові хвилі

Продукція Ruukki виробляється тільки з європейського прокату, ціна якого зросла до пікових показників у серпні 2021 року, а на початку 2022 року знизилася вдвічі. При цьому в собівартості панелей оцинкований прокат з полімерним покриттям становить близько 25%.

Водночас, враховуючи істотне подорожчання транспортних послуг і зростання курсу євро, ціна імпортних сендвіч-панелей за рік зросла на 50% у гривневому еквіваленті. Проте зараз на ринку спостерігається тенденція до значного зниження вартості перевезень, а також інерційне зменшення світових цін на сталь, що в найближчій перспективі може призвести до зниження цін на сендвіч-панелі на 15-20%.

Основним способом доставки на ринку металобудівництва є автомобільний транспорт. У 2021 році вартість доставки вантажівкою з Польщі до Києва становила близько 65 тис. грн. Навесні 2022 року доставка з Польщі через подорожчання пального й обмежену пропозицію транспорту подорожчала вдвічі, а в грудні 2022-го повернулася на довоєнний рівень.

У 2021 році пікова вартість несучих металоконструкцій сягала майже 70 тис. грн за тонну, переважно через високу вартість прокату. Станом на кінець 2022 року через зниження ціни на метал майже вдвічі вартість металоконструкцій знизилася приблизно на 23% - до 54 тис. грн за тонну.





Можливості відновлення

Навесні 2022 року, коли компанія мала менше навантаження за основними проєктами, ми розробили технологію зведення безкаркасних будинків із сендвіч-панелей, що може бути використана для надшвидкого будівництва житлових будинків і котеджних містечок. Для демонстрації переваг цієї технології плануємо встановити два демонстраційних безкаркасних будинки поблизу Києва. Для цього в Польщі вже виготовили домокомплекти для будинків площею 20 і 40 кв. м, і навесні планується їх монтаж. Зараз ми бачимо інтерес до цієї технології з боку інституційних фондів, а також приватних інвесторів у сегменті котеджної забудови, який стрімко зростатиме після перемоги України.

Ще однією нашою інновацією стала розробка технології зведення багатоповерхових будівель з використанням сендвіч-панелей як зовнішніх стін, яка дає змогу забудовнику отримати до 5% додаткової площі.

Загалом можна зазначити, що технології швидкого будівництва із застосуванням сталевих рішень мають велику перспективу під час відновлення комерційної нерухомості - там, де інвестор розуміє: що раніше бізнес відбудується, то швидше він почне приносити дохід.