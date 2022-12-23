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Преимущества микрофинансовых компаний и особенности выдачи займов

15:19 23.12.2022 |

Прес-релізи

 

Кроме банковских учреждений, оформить кредит теперь можно в микрофинансовых организациях. МФО - это достойный конкурент банков,  который набирает популярность каждый день. В Украине уже больше двух десятков компаний, которые выдают займ срочно без отказов и проверок в Украине круглосуточно на карту. Минимум документов и быстрое принятие решений. Оформить кредит онлайн стало легко и удобно, деньги мгновенно заходят на карту. Никаких очередей и справок, залога и поручителей.



Преимущества кредитования в МФО

●      Оформление дистанционно, онлайн. Сформировать заявку и получить деньги можно не выходя из из дому, через интернет, на банковскую карту.

●      Быстрое оформление и оперативное принятие решения. На выдачу микрозайма потребуется не больше получаса, а если вы постоянный клиент и  успешно погасили предыдущие кредиты, обратившись повторно вы потратите 5 минут на получение денег на карту.

●      Займы в Украине выдаются для всех граждан: главное быть совершеннолетним и иметь украинское гражданство. Даже  пенсионер может оформить кредит онлайн.

●      Минимум документов. Оформить займ можно без справки о доходах, без официального трудоустройства, достаточно паспорта и идентификационного кода.

●      Не требуются поручители и залоги.

●      Вернуть займ можно раньше срока, тогда проценты будут пересчитаны на дату погашения кредита. Оплату можно вносить частями. Его всегда можно продлить, если нет возможности вернуть в полном объеме.

●      Никаких штрафов и дополнительных комиссий, скрытых процентов и платежей.

●      Микрозайм выдают без отказа в 99% случаев.

●      Заявку можно подать в любое удобное время, сервис онлайн кредитования работает круглосуточно, без выходных и праздников.


Как погасить кредит

Вернуть кредит онлайн также просто, как его и оформить. Можно это сделать не выходя из дома, а можно воспользоваться банковскими и платежными терминалами. Вернуть займ можно с помощью:

❖     личного кабинета компании - тогда карта, которая привязана к кабинету должна быть пополнена на необходимую сумму денежных средств;

❖     платежных терминалов EasyPay или Ibox, в разделе банки ищем название МФО и по номеру договора возвращаем полученный кредит;

❖     банковских терминалов и интернет - банкинга;

❖     кассы банка по реквизитам компании.

Оформить заявку и получить деньги совершенно не сложно, занимает это не больше 20 минут. Важно в срок вернуться деньги, и тогда дополнительных процентов и штрафов не начислят. Чем меньше срок пользования кредитом, тем меньше сумма процентов.
 

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