Преимущества микрофинансовых компаний и особенности выдачи займов

Кроме банковских учреждений, оформить кредит теперь можно в микрофинансовых организациях. МФО - это достойный конкурент банков, который набирает популярность каждый день. В Украине уже больше двух десятков компаний, которые выдают займ срочно без отказов и проверок в Украине круглосуточно на карту. Минимум документов и быстрое принятие решений. Оформить кредит онлайн стало легко и удобно, деньги мгновенно заходят на карту. Никаких очередей и справок, залога и поручителей.





Преимущества кредитования в МФО

● Оформление дистанционно, онлайн. Сформировать заявку и получить деньги можно не выходя из из дому, через интернет, на банковскую карту.

● Быстрое оформление и оперативное принятие решения. На выдачу микрозайма потребуется не больше получаса, а если вы постоянный клиент и успешно погасили предыдущие кредиты, обратившись повторно вы потратите 5 минут на получение денег на карту.

● Займы в Украине выдаются для всех граждан: главное быть совершеннолетним и иметь украинское гражданство. Даже пенсионер может оформить кредит онлайн.

● Минимум документов. Оформить займ можно без справки о доходах, без официального трудоустройства, достаточно паспорта и идентификационного кода.

● Не требуются поручители и залоги.

● Вернуть займ можно раньше срока, тогда проценты будут пересчитаны на дату погашения кредита. Оплату можно вносить частями. Его всегда можно продлить, если нет возможности вернуть в полном объеме.

● Никаких штрафов и дополнительных комиссий, скрытых процентов и платежей.

● Микрозайм выдают без отказа в 99% случаев.

● Заявку можно подать в любое удобное время, сервис онлайн кредитования работает круглосуточно, без выходных и праздников.

Как погасить кредит

Вернуть кредит онлайн также просто, как его и оформить. Можно это сделать не выходя из дома, а можно воспользоваться банковскими и платежными терминалами. Вернуть займ можно с помощью:

❖ личного кабинета компании - тогда карта, которая привязана к кабинету должна быть пополнена на необходимую сумму денежных средств;

❖ платежных терминалов EasyPay или Ibox, в разделе банки ищем название МФО и по номеру договора возвращаем полученный кредит;

❖ банковских терминалов и интернет - банкинга;

❖ кассы банка по реквизитам компании.

Оформить заявку и получить деньги совершенно не сложно, занимает это не больше 20 минут. Важно в срок вернуться деньги, и тогда дополнительных процентов и штрафов не начислят. Чем меньше срок пользования кредитом, тем меньше сумма процентов.