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Як вибирати в магазині курячі яйця

10:50 20.12.2022 |

Прес-релізи

Яйця - один з найкорисніших продуктів, які створила сама природа. Вигідно купити яйця курячі завжди можна в мережі магазинів Новус. Тут представлена продукція найкращих вітчизняних виробників. Перш за все варто навчитися вибирати яйця.

 


Самостійний вибір в магазині

Спочатку варто звернути уваги на термін придатності. Краще за все, якщо він не перевищує семи діб. Якщо продукт зберігається довше, то на його поверхні можливе утворення мікротріщин, через які всередину попадають мікроби.

Сучасна упаковка яєць дозволяє оглянути їх безпосередньо перед покупкою. Огляд дає уявлення про свіжість. Якщо шкаралупа матова, то це значить, що продукт новий: йому всього кілька днів. Якщо ж шкаралупа блискуча, то яйця вже довго лежать на полиці.

Наявність значних забруднень або нерівна поверхня шкаралупи свідчить про наявність захворювань у курей. Такий продукт споживати не можна.


Категорії та маркування

В залежності від ваги та розмірів яйця діляться на кілька категорій. Покупцям доступні наступні з них:

* В - відбірні;
* 0 - вища (понад 75 г);
* 1 - перша (65-74,9 г);
* 2 - друга (45-54,9 г);
* М3 - дрібні (35-44,9 г).

Звісно, від категорії продукту залежить і його вартість. Крім того, покупці можуть побачити на шкаралупі букву «Д» - дієтичні або «С» - столові. Дієтичні переходять до столової категорії через тиждень.

Не всі жителі великих міст знають, чому одні яйця коричневі, а інші - білі. Ходять навіть чутки про більшу користь певного кольору. Насправді забарвлення шкаралупи напряму залежить від кольору курки, яка знесла яйце.

Навіть такий корисний продукт здатен заподіяти шкоду для організму, якщо неправильно зберігати його. При кімнатній температурі термін зберігання не повинен перевищувати 25 днів. Якщо ж температура в холодильнику складає 0-7 градусів, то термін зберігання досягає 90 діб.

Мережа супермаркетів Новус пропонує покупцям великий вибір якісних товарів від найкращих виробників за доступними цінами. В столиці навіть діє доставлення харчових продуктів містом. Згодом такий сервіс з'явиться і в інших регіонах.
 

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