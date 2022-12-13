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«Сільпо» запускає послугу доставки продуктів «Новою поштою»
14:06 13.12.2022 |
Відтепер, навіть якщо у вашому місті чи селі немає супермаркету «Сільпо» або недоступна планова доставка, ви зможете замовити все необхідне на сайті shop.silpo.ua та забрати замовлення у зручному для вас відділенні Нової пошти.
Послуга також буде доречною для тих, хто з міркувань безпеки переїхав з великих міст до віддалених регіонів, де немає супермаркетів зі звичним асортиментом. А ще це чудова можливість подбати про рідних - наприклад, відправити батькам у село необхідний набір продуктів, коли ви знаходитесь далеко і не можете навідати їх особисто.
Що доставлятимуть?
Поки що доставка почне свою роботу у тестовому форматі, що допоможе краще зрозуміти та у подальшому реалізувати потреби Гостей. Спочатку доставлятимуть лише ті товари, які точно не зіпсуються в дорозі, але з часом асортимент продуктів буде розширюватись.
Як замовити та яка вартість послуги?
Оформити замовлення можна буде на сайті shop.silpo.ua, оплативши його онлайн та обравши відповідний спосіб доставки Новою Поштою (у відділення або поштомат). Максимальна вага посилки може сягати 30 кг, вартість доставки фіксована і складає 49 грн, незалежно від міста, до якого ви замовляєте доставку. Замовлення відправлятимуться у будь-який куточок України, за винятком тимчасово окупованих територій.
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