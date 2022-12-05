Как обменять крипту на фиатные деньги?

Многие эксперты и специалисты в области финансов, советуют жителям Украины сохранять свои сбережения, используя сразу несколько вариантов. Часть денег нужно вложить в иностранные валюты. Оптимальным вариантом сохранения и преумножения финансов, является криптовалюта. Проект Xchangescan — сервис, который позволяет выбрать обменник криптовалюты с самым выгодным курсом.

Преимущества сбережения денег в криптовалюте

Основное преимущество криптовалют в их децентрализации, независимости от фиатных денег, политической ситуации в стране, выборов и катаклизмов.

Особенности формирования курса криптовалют:

Прежде всего, стоимость крипты зависит от её востребованности. То есть, чем больше людей приобретают крипту, тем выше её курс.

Однако на рынке криптовалют постоянно появляются новые виды, которые кажутся многим вкладчикам достаточно перспективными. Часть людей стремятся вложить деньги именно в новую крипту, чтобы получить денежные средства на её росте.

Кроме того, крипта – это постоянный источник денег, который никто не может контролировать. Ни одно судовое решение, не может заморозить криптовалютные счета. Именно этим часто пользуются опытные вкладчики, олигархи и люди, которые хотят скрыть свои доходы.

Кроме таких преимуществ стоит выделить полную анонимность. При покупке и обмене фиатных денег на крипту, невозможно отследить, из каких источников получены деньги. Это связано с полным шифрованием, анонимностью, благодаря технологии блокчейн.

Вся информация оформляется в виде небольших блоков, которые являются отдельными звеньями цепи и практически не связаны между собой. Именно благодаря отсутствию связей, очень сложно отследить, кто, когда, каким образом выводил крипту или покупал её.

Как вывести крипту на карту в гривне?

Это можно сделать, используя несколько основных способов. Некоторые из компаний основателей крипты, предлагают сделать это у них. Однако курс не всегда такой, как хотелось бы владельцу крипты. Поэтому лучше всего обращаться за обменом в специальные обменники.

Принципы выбора обменников для покупки или продажи криптовалюты:

Оптимальным вариантом является использование сайтов, которые составляют рейтинг криптовалют.

На них собраны как положительные, так и отрицательные отзывы, а также предоставляется анализ, с использованием которого можно выбрать надёжный обменник, предлагающий максимальный курс.

Сайт рейтинга обменников не занимается рекламой, использует исключительно правдивые данные. Соответственно топ лучших обменников составляется согласно курсу и отзывам клиентов.

Чем больше операций обмена осуществил сайт, меньше проблем возникло, тем выше его рейтинг. Именно такие сайты позволяют выбрать наиболее надёжный вариант, чтобы защитить свои личные данные, и по выгодному курсу обменять криптовалюту на фиатные деньги.