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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Увійдіть у світ безготівкових розрахунків разом з Mastercard
21:51 02.12.2022 |
Чи знайомі ви зі всіма можливостями, які відкриває для вас картка Mastercard? Або, може, ви досі використовуєте її тільки для того, щоб зняти готівку? Тоді азбука фінансової грамотності від Mastercard – саме для вас.
Школа фінансової грамотності — це можливість вдосконалити знання щодо найновітніших платіжних операцій, які ви можете виконувати за допомогою вашої картки. Дізнавайтеся усе для ефективного та безпечного користування сучасними фінансовими інструментами.
Фінансовий SkillUp
Школа платіжної грамотності — це серія курсів для вдосконалення знань щодо фінансових операцій. Дивіться короткі онлайн уроки та дізнавайтеся усе для безпечного користування сучасними платіжними інструментами.
Безготівкові та безконтактні платежі — це нова реальність сучасного світу. Онлайн уроки допоможуть опанувати основи електронних платежів, дозволять поринути у світ безпечних карткових операцій та навчать планувати свої витрати за допомогою простих інструментів.
З курсів фінансової грамотності ви дізнаєтеся:
...та багато іншого.
Крокуйте в ногу із новітніми технологіями та пізнавайте основи фінансової грамотності разом з міжнародною платіжною системою Mastercard.
Для кого створені курси
Перш за все відео уроки спрямовані на молодь, яка тільки починає знайомитися із картками. Але дивитися відео може будь-хто, адже це корисна та необхідна інформація, яка не має віку чи соціального статусу. Оплата в магазинах, розрахунки через безконтактну систему NFC, оплата у транспорті або економний онлайн шопінг – усі ці дії потребують навичок роботи з карткою та розуміння основ особистої кібербезпеки.
Що стосується молодого покоління, ціль навчання – підготовити їх до життя у цифровому світі без готівки, привити корисні фінансові звички, навчити основам фінансової грамотності та плануванню особистих витрат.
Долучайтеся до онлайн уроків у форматі коротких пізнавальних відео – це час, проведений з користю.
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