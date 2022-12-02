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АНАЛІТИКА

Увійдіть у світ безготівкових розрахунків разом з Mastercard

21:51 02.12.2022 |

Прес-релізи

 

Чи знайомі ви зі всіма можливостями, які відкриває для вас картка Mastercard? Або, може, ви досі використовуєте її тільки для того, щоб зняти готівку? Тоді азбука фінансової грамотності від Mastercard – саме для вас.

Школа фінансової грамотності — це можливість вдосконалити знання щодо найновітніших платіжних операцій, які ви можете виконувати за допомогою вашої картки. Дізнавайтеся усе для ефективного та безпечного користування сучасними фінансовими інструментами.


Фінансовий SkillUp

Школа платіжної грамотності — це серія курсів для вдосконалення знань щодо фінансових операцій. Дивіться короткі онлайн уроки та дізнавайтеся усе для безпечного користування сучасними платіжними інструментами.

Безготівкові та безконтактні платежі — це нова реальність сучасного світу. Онлайн уроки допоможуть опанувати основи електронних платежів, дозволять поринути у світ безпечних карткових операцій та навчать планувати свої витрати за допомогою простих інструментів.

З курсів фінансової грамотності ви дізнаєтеся:

  • Як працюють картки та з чого вони складаються.
  • Де можна оформити картку та що для цього потрібно.
  • Як розраховуватись за покупки за допомогою пластику чи смартфону.
  • Що потрібно знати для безпеки платежів та уникнення шахрайства.
  • Як робити будь-які покупки в Інтернеті.
  • Чи можна примножити свої заощадження за допомогою картки.
  • Як надсилати й отримувати електронні платежі

    • ...та багато іншого.

    Крокуйте в ногу із новітніми технологіями та пізнавайте основи фінансової грамотності разом з міжнародною платіжною системою Mastercard.


    Для кого створені курси

    Перш за все відео уроки спрямовані на молодь, яка тільки починає знайомитися із картками. Але дивитися відео може будь-хто, адже це корисна та необхідна інформація, яка не має віку чи соціального статусу. Оплата в магазинах, розрахунки через безконтактну систему NFC, оплата у транспорті або економний онлайн шопінг – усі ці дії потребують навичок роботи з карткою та розуміння основ особистої кібербезпеки.

    Що стосується молодого покоління, ціль навчання – підготовити їх до життя у цифровому світі без готівки, привити корисні фінансові звички, навчити основам фінансової грамотності та плануванню особистих витрат.

    Долучайтеся до онлайн уроків у форматі коротких пізнавальних відео – це час, проведений з користю.
     

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