Заочное обучение в Польше для украинцев

Заочная форма обучения в Польше - это возможность получать высшее образование, посещая занятия каждые две недели по выходным. Для тех, кто желает учиться и работать полный день это станет самым лучшим вариантом, потому что будет много свободного времени для работы.

Особенности заочной формы обучения в Польше

Поскольку у заочной формы есть свои особенности, то учёба в польше для украинцев в этом плане может стать неожиданностью. Например, в Украине студенты посещают лекции и практические занятия на сессиях и начитках, это несколько раз в год по семь-десять дней. В Польше же занятия проходят на выходных по два раза в месяц и часто пары занимают целый день с утра до вечера. На количество проводимых занятий и их интенсивность влияет выбор специальности. Сессию студенты заочной формы обучения в Польше проходят в феврале и в июне. В итоге количество часов, которые тратит студент на учебу практически такое же, как и на стационаре.

Преимущества заочной формы обучения

Можно выделить несколько плюсов выбора заочной формы образования:

1. Возможность без проблем совмещать работу и обучение - таким образом студент может получать опыт работы параллельно с учебой. Любой руководитель поймет, что такой студент целеустремлен и умеет распоряжаться своим временем правильно. Также в плане финансов возможность работать является большим плюсом, потому что можно будет себя самостоятельно обеспечивать.

2. Стоимость года обучения на заочной форме, которую предлагают университеты варшавы, является более низкой, чем стоимость обучения на стационаре.

3. Можно только приезжать на занятия, а остальное время находиться в другом городе. Это очень удобно для украинцев, которые живут близко к границе, чтобы больше времени бывать дома. Также это хорошо для тех, кто нашел хорошую работу или более выгодное жилье в другом городе.

Минусы заочной формы

Для студентов заочной формы обучения нет оснований для открытия студенческой визы, по которой можно находиться на территории Польши постоянно. Разве что приезжать по безвизу и подавать документы на оформление Карты побыта.

И еще одним недостатком можно назвать сложность с оформлением на работе. Не все работодатели хотят возиться с разрешениями на работу, которые обязательно надо оформлять студенту-заочнику. Разрешение каждый раз в случае смены специальности надо переделывать, а это лишняя работа. Пожизненно его можно сделать только при наличии документа об окончании образования на стационаре в лицее, полицейской школе, техникуме либо университете на образовательно-квалификационном уровне бакалавр.

А также перевод на стационар с заочной формы в польских высших учебных заведениях невозможен. И это является отличием от украинских ВУЗов, где такая возможность иногда предоставляется.

Перед тем, как поступать на заочную форму, студент должен хорошо все обдумать, взвесить все "за" и "против" этой идеи и осознанно принять решение.

