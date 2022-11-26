Таблетки, леденцы или спреи – какое средство эффективнее для лечения горла?

Болевые ощущения во время глотания - симптом, с которым сталкиваются многие в осенне-зимний период. Чем лечить такое состояние и как правильно выбрать препарат - рассказываем.

Препараты от боли в горле: особенности разных форм выпуска

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Для лечения болевых ощущений во время глотания чаще всего применяют препараты в таких формах:

таблетки;

леденцы;

спреи.

Что выбрать - зависит от причины и характера боли. К примеру, таблетки бывают з разным типом действия: противовирусные, антибиотики, снимающие воспаление, обезболивающие. Чтобы терапия была успешной, важно подобрать средство правильной группы. Популярные таблетки: фарингосепт, нео-ангин, септефрил, декатилен.

Леденцы, как правило, применяют на начальной стадии болезни. Многие из них содержат натуральные компоненты с противовирусным и легким обезболивающим эффектом. На более поздних стадиях заболевания используются преимущественно в составе комплексной терапии. Популярные леденцы: стрепсилс, септолете.

Спреи обладают выраженным антисептическим и местным обезболивающим действием. В зависимости от состава, могут иметь противовирусный или антибактериальный эффект. Самые популярные в группе: мирамистин, йокс, ингалипт, лорангин.

Больное горло - лечить или само пройдет?

Полагаться на то, что болевые ощущения в глотке пройдут сами по себе, не стоит. Отсутствие или неправильно выбранное лечение ведет к тому, что болезнь переходит в хроническую стадию и может вызывать опасные осложнения. К примеру, если не лечить гнойную ангину возможны проблемы с сердцем или почками, хронические патологии ЛОР-органов.

При первых симптомах болезни стоит обратиться к врачу, который посоветует оптимальную терапию. Информацию про все необходимые лекарства, а также адреса аптек, где препараты продают по самой выгодной цене, можно найти на портале Аптека 9-1-1.