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АНАЛІТИКА

Таблетки, леденцы или спреи – какое средство эффективнее для лечения горла?

18:13 25.11.2022 |

Прес-релізи

Болевые ощущения во время глотания - симптом, с которым сталкиваются многие в осенне-зимний период. Чем лечить такое состояние и как правильно выбрать препарат - рассказываем.


Препараты от боли в горле: особенности разных форм выпуска

В наше время без особых усилий, даже не выходя из дома, можно быстро отыскать любой препарат. К примеру, если заболело горло, достаточно зайти на сайт медицинской информационной системы Аптека 9-1-1 по ссылке https://apteka911.ua/shop/lekarstvennyie-preparatyi/ot_boli_v_gorle, выбрать интересующее средство, ознакомиться с его инструкцией и даже найти аптеки, где этот медикамент продают.

Для лечения болевых ощущений во время глотания чаще всего применяют препараты в таких формах:

  • таблетки;
  • леденцы;
  • спреи.

    • Что выбрать - зависит от причины и характера боли. К примеру, таблетки бывают з разным типом действия: противовирусные, антибиотики, снимающие воспаление, обезболивающие. Чтобы терапия была успешной, важно подобрать средство правильной группы. Популярные таблетки: фарингосепт, нео-ангин, септефрил, декатилен.

    Леденцы, как правило, применяют на начальной стадии болезни. Многие из них содержат натуральные компоненты с противовирусным и легким обезболивающим эффектом. На более поздних стадиях заболевания используются преимущественно в составе комплексной терапии. Популярные леденцы: стрепсилс, септолете.

    Спреи обладают выраженным антисептическим и местным обезболивающим действием. В зависимости от состава, могут иметь противовирусный или антибактериальный эффект. Самые популярные в группе: мирамистин, йокс, ингалипт, лорангин.


    Больное горло - лечить или само пройдет?

    Полагаться на то, что болевые ощущения в глотке пройдут сами по себе, не стоит. Отсутствие или неправильно выбранное лечение ведет к тому, что болезнь переходит в хроническую стадию и может вызывать опасные осложнения. К примеру, если не лечить гнойную ангину возможны проблемы с сердцем или почками, хронические патологии ЛОР-органов.

    При первых симптомах болезни стоит обратиться к врачу, который посоветует оптимальную терапию. Информацию про все необходимые лекарства, а также адреса аптек, где препараты продают по самой выгодной цене, можно найти на портале Аптека 9-1-1.
     

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