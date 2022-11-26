Цікаве від Flowers.ua: Які квіти обрати для осіннього саду?

Осінній сад може бути навіть більш затишним та пишним, ніж влітку. Існує багато різних квітів і рослин, які прекрасно себе почувають у жовтні та листопаді. Замовити квіти та стійкі саджанці можна у мережі інтернет. Великі сервіси працюють цілодобово, а професійні флористи завжди дадуть пораду стосовно агротехніки. Заказати збірний букет квітів на сайті flowers.ua можна у два кліки зі свого смартфона. Якщо ви вже досвідчений садівник, обрати потрібні квіти зовсім нескладно. Спочатку потрібно визначитися з тематикою та стилем, а потім виділити для рослин відповідну ділянку на городі.

Квіти для прикраси ділянки

З початком осіннього сезону для квітучого саду вам знадобляться квіти, які розквітають у вересні. До таких рослин можна віднести флокси, чорнобривці, пишні айстри та крокуси. Існує багато різновидів цих квітів, але більшість із них гармонійно поєднується з трояндами, грунтопокровними рослинами та сукулентами. До того ж потрібно пам'ятати, що літнім квітам можна подовжити життя своєчасною обрізкою та добривами. Більшість селекціонерів радять спочатку вирощувати квіти за межами ділянки, та тільки після появи дорослих листів пересаджувати їх на нове місце. Осінні квіти зазвичай невибагливі та швидко пристосовуються до нових умов. Деякі з них, (наприклад, декоративна капуста) переносять навіть короткотривалі заморозки.

* Флокси та флокс друммонда. Сорта, які зацвітають у вересні, особливо цінуються серед садівників та флористів. Такі квіти потребують багато вологи, додавання добрив та прополювання. Вони органічно виглядають в осінньому саду через те, що не потребують довгого світового дня і можуть квітнути у тіні.

* Хризантеми. Справжня осіння королева, одна з небагатьох рослин, яка декоративно розквітає навіть при дефіциті сонячного світу. Ранні сорти квітнуть до жовтня, а пізні - до грудня місяця. Грунт повинен бути легким та повітряним, щоб кисень насичував стебла. Також краще відмовитись від органічних добрив, вони надто поживні та можуть викликати гниття кореня. Проведіть мульчування після поливу, та ретельно накрийте кущі мульчею на зиму. Китайські сорти в помірному кліматі вирощують лише за наявності оранжереї чи спеціальних опалювальних систем.

* Айстри. Багаторічні айстри не потребують великих просторів і переносять низькі температури. Пелюстки можуть бути пофарбовані в різні кольори, в залежності від сорту. Вони бувають: фіолетовими, синіми, червоними, жовтими та помаранчевими. Величезна кількість сортів додає айстрам популярності. Рослини гарно поєднуються з однорічними культурами й багаторічниками.

* Золотарник. Багато видів цих декоративних малюків вважається бур'яном, але золотарник може додати яскравих фарб до будь-якої ділянки. Суцвіття бувають колосоподібними, волосистими або у формі парасольки. Цвітіння з середини червня до початку зими. В саду золотарник можна посадити будь-де, навіть поруч із трояндами. Спеціалісти по ландшафтному дизайну радять саджати ці квіти у міксбордерах та рабатках. Маленький букет золотарника стане у пригоді на дитячому святі чи на дні народження. Квіти довго стоять у горщику і потребують лише зміни води.

* Ехінацея або рудбекія. Корисна рослина, яку часто використовують у народній медицині. Особливо виділяється рудбекія красива, з суцвіттями у вигляді помаранчевого кошика.

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