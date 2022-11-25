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АНАЛІТИКА

«Ощадбанк» скасував ліміти на зняття готівки з банкоматів для карток інших банків – можна зняти до 50 тисяч на добу

19:30 24.11.2022 |

Прес-релізи

 

Державний "Ощадбанк" прирівняв ліміти зняття готівки з карток інших банків до лімітів, які застосовуються до власних карток банку. Це означає, що українці (не тільки клієнти держбанку) зможуть знімати готівку у банкоматах "Ощадбанку" до 50 тис. грн з картки на добу.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалили у зв'язку із кризовою ситуацією в енергетиці, яка спричинила підвищений попит на готівку та тимчасові проблеми із функціонуванням банкоматних мереж на певних територіях.

"Ми із задоволенням підтримали ініціативу Національного банку щодо запровадження банкоматного "національного роумінгу" та скасували окремі ліміти на зняття готівки для карток інших банків.

У той час, коли вся країна переживає складні часи через удари ворога по енергетичній сфері, банки мають сконцентруватися насамперед на тому, щоб полегшити доступ всіх українців до банківських послуг. Єдиний ліміт зняття готівки - це наш крок у цьому напрямі", - прокоментував голова правління банку Сергій Наумов.

Раніше державний "Приватбанк" також збільшив ліміти на отримання готівки в банкоматах з карток усіх українських банків до 20 тисяч що три години.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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