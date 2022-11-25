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АНАЛІТИКА

«Приватбанк» збільшив ліміти на отримання готівки в банкоматах з карток усіх українських банків до 20 тисяч

16:44 24.11.2022 |

Прес-релізи

 

З 23 листопада державний "Приватбанк" встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток "Приватбанку" та інших українських банків на рівні 20 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що таку суму користувачі карток будь-якого банку можуть отримати в банкоматі "Приватбанку" за одну операцію, та повторити через три години.

За словами члена правління "Приватбанку" з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, збільшення лімітів на отримання готівки для карток всіх українських та закордонних банків дозволить клієнтам за необхідності отримати доступ до готівкових коштів через найбільшу в Україні мережу банкоматів.

На сьогодні в мережі "Приватбанку" працюють понад 5 тис. банкоматів у всіх регіонах України.

У банку нагадали, що за умов аварійного відключення електрики "Приватбанк" забезпечує безперебійну роботу онлайн-банкінгу та застосунку "Приват24", "Приват24 для бізнесу", процесингу, системи безготівкових розрахунків завдяки перенесенню цифрових потужностей до хмари.

Переважна більшість послуг доступні клієнтам через веб-версію "Приват24" або через мобільні застосунки цілодобов. Під час аварійних відключень електроенергії для отримання послуг можна звернутися до найближчого чергового відділення, що буде працювати в окремому режимі.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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