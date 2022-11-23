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Технологія VoLTE доступна для абонентів передплати Київстар
22:45 22.11.2022 |
Київстар розпочав підключення послуги для дзвінків через 4G - Voice-over-LTE абонентів передплати. Компанія прогнозує, що вже в першому кварталі 2023 року понад 2 млн абонентів будуть телефонувати з використанням даної технології.
Київстар буде підключати абонентів передплати поступово. Оператор планує проводити автоматичну активацію послуги. З 2021 року технологія стала доступна для близько 300 тисяч контрактних абонентів. Зараз в мережі Київстар VoLTE працює для понад 100 моделей смартфонів таких виробників, як: Apple, Samsung, Huawei та XIAOMI.
З урахуванням перших хвиль підключень абонентів передплати можливість користуватись перевагами новітньої технології мають вже майже 500 тисяч абонентів**.
Аби отримати можливість користуватись перевагами технології необхідно переконатись, що:
* ваш смартфон підтримує VoLTE у мережі Київстар*;
* у вас USIM-картка, яка підтримує роботу в 4G;
* ви користуєтесь 4G-інтернетом та знаходитесь в зоні покриття мережі.
Якщо абонент відповідає усім зазначеним вимогам, необхідно дочекатися SMS-підтвердження від оператора про успішну активацію VoLTE за вашим номером.
Нагадаємо, що VoLTE дозволяє абонентам навіть під час дзвінка користуватись швидкісним мобільним інтернетом. Можна одночасно розмовляти та використовувати додатки в смартфоні, або шукати необхідну інформацію в інтернеті, без додаткових списань із рахунку та плати за трафік.
Як правило, користуватись можливостями VoLTE абоненти можуть без додаткових налаштувань, проте в деяких моделях телефонів необхідно аби користувач вручну обрав мережу LTE у меню смартфона. Згідно з оцінками наших користувачів на базі опитувань Customer Satisfaction Index (CSI), технологія VoLTE значно випереджає інші за якістю: 84% абонентів помічають позитивні зміни у користуванні технологією VoLTE в порівнянні з попередніми.
*З повним переліком смартфонів, для яких доступна ця технологія, можна ознайомитись на сайті.
**Підключення послуги VoLTE для абонентів передплати розпочалось в липні 2022 року.
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