Технологія VoLTE доступна для абонентів передплати Київстар

Київстар розпочав підключення послуги для дзвінків через 4G - Voice-over-LTE абонентів передплати. Компанія прогнозує, що вже в першому кварталі 2023 року понад 2 млн абонентів будуть телефонувати з використанням даної технології.

Київстар буде підключати абонентів передплати поступово. Оператор планує проводити автоматичну активацію послуги. З 2021 року технологія стала доступна для близько 300 тисяч контрактних абонентів. Зараз в мережі Київстар VoLTE працює для понад 100 моделей смартфонів таких виробників, як: Apple, Samsung, Huawei та XIAOMI.

З урахуванням перших хвиль підключень абонентів передплати можливість користуватись перевагами новітньої технології мають вже майже 500 тисяч абонентів**.

Аби отримати можливість користуватись перевагами технології необхідно переконатись, що:

* ваш смартфон підтримує VoLTE у мережі Київстар*;

* у вас USIM-картка, яка підтримує роботу в 4G;

* ви користуєтесь 4G-інтернетом та знаходитесь в зоні покриття мережі.

Якщо абонент відповідає усім зазначеним вимогам, необхідно дочекатися SMS-підтвердження від оператора про успішну активацію VoLTE за вашим номером.

Нагадаємо, що VoLTE дозволяє абонентам навіть під час дзвінка користуватись швидкісним мобільним інтернетом. Можна одночасно розмовляти та використовувати додатки в смартфоні, або шукати необхідну інформацію в інтернеті, без додаткових списань із рахунку та плати за трафік.

Як правило, користуватись можливостями VoLTE абоненти можуть без додаткових налаштувань, проте в деяких моделях телефонів необхідно аби користувач вручну обрав мережу LTE у меню смартфона. Згідно з оцінками наших користувачів на базі опитувань Customer Satisfaction Index (CSI), технологія VoLTE значно випереджає інші за якістю: 84% абонентів помічають позитивні зміни у користуванні технологією VoLTE в порівнянні з попередніми.

*З повним переліком смартфонів, для яких доступна ця технологія, можна ознайомитись на сайті.

**Підключення послуги VoLTE для абонентів передплати розпочалось в липні 2022 року.