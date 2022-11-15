ПриватБанк видав перший пільговий кредит за державною програмою єОселя

Перший пільговий кредит під 3% річних через ПриватБанк отримала сім'я 24-річного поліцейського з Кременчука.

У жовтні цього року ПриватБанк став партнером державної програми доступного кредитування житла єОселя, одним з перших українських банків інтегрувався у програму та вже розпочав видачу кредитів.

єОселя - це можливість для громадян придбати житло з мінімальним початковим внеском та кредитуванням до 20 років на вигідних умовах.

Цьогоріч учасниками програми можуть стати соціальні категорії: військовослужбовці ЗСУ за контрактом та правоохоронці, медики, вчителі та науковці.

Наразі послуга працює у тестовому режимі. Подати заявку на отримання Послуги наразі можна на порталі Дія. Незабаром така опція буде доступна і в мобільному застосунку.

