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АНАЛІТИКА

ПриватБанк видав перший пільговий кредит за державною програмою єОселя

14:12 15.11.2022 |

Прес-релізи

 

Перший пільговий кредит під 3% річних через ПриватБанк отримала сім'я 24-річного поліцейського з Кременчука.

У жовтні цього року ПриватБанк став партнером державної програми доступного кредитування житла єОселя, одним з перших українських банків інтегрувався у програму та вже розпочав видачу кредитів.

єОселя - це можливість для громадян придбати житло з мінімальним початковим внеском та кредитуванням до 20 років на вигідних умовах.

Цьогоріч учасниками програми можуть стати соціальні категорії: військовослужбовці ЗСУ за контрактом та правоохоронці, медики, вчителі та науковці.

Наразі послуга працює у тестовому режимі. Подати заявку на отримання Послуги наразі можна на порталі Дія. Незабаром така опція буде доступна і в мобільному застосунку.
 

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