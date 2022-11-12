«Клуб експертів» провів науково-практичний семінар, присвячений українським та зарубіжним вінтажним винам

28 жовтня, в київському аналітичному центрі "Клуб експертів" за сприяння громадського об'єднання "Асоціація садівників, виноградарів і виноробів України" ("Укрсадвінпром") і за участю експерта-колекціонера вінтажних алкогольних напоїв Ігоря Магаляса відбувся науково-практичний семінар-дегустація "Вінтажні (мілезимні) вина і коньяки".

На конференції було представлено 17 видів напоїв українського та європейського виробництва, віком до 80 років. Під час дегустації експертна група провела оцінку індивідуальних якостей напоїв із різним терміном витримки та визначила їхні органолептичні характеристики.

За словами організатора конференції Максима Уракіна, у майбутньому проведення подібних заходів допоможе в розвитку ринку вінтажних напоїв в Україні та підвищить експортний потенціал вітчизняного виробника.

"Наразі вінтажні вина і коньяки у нас вважаються елітними і недосяжними для пересічного покупця. Насправді ж це не так. У країнах ЄС ця категорія напоїв цілком доступна всім верствам населення, а ціни на них ненабагато перевищують середню ціну на звичайне вино на полицях супермаркетів", - зазначив він.

Співорганізатор конференції, експерт з винних напоїв Ігор Магаляс наголосив на важливості популяризації українських марок вінтажних напоїв у Європі.



"Ринок вінтажних вин і коньяків у Євросоюзі досить великий. Основними експортерами такої продукції є Італія, Іспанія та Франція. Україна має не менший потенціал у цьому напрямі", - підкреслив Магаляс.

Вінтаж (мілезим) - у виноробстві означає рік дозрівання врожаю певного сорту винограду, з якого вироблено вино, коньяк або інший напій на його основі. Цей показник має важливе значення у визначенні характеристик напою, оскільки погодно-кліматичні умови змінюються щосезону, що може як позитивно, так і негативно впливати на органолептичні показники напоїв однієї й тієї самої марки.

Клуб експертів - київський аналітичний центр, що займається дослідженнями в галузі економіки, соціології та інших наукових дисциплін. Зокрема, за сприяння Клубу експертів торік було проведено кілька заходів із просування продукції вітчизняного виноробства.

Громадська Спілка "Укрсадвинпром" виступила партнером семінару та дегустації. "Укрсадвинпром" об'єднує близько 200 виробників фруктів, ягід, горіхів і винограду, підприємства, що здійснюють переробку фруктів і ягід, виробництво вина, а також наукові установи для впровадження нових наукових підходів у виробництво.