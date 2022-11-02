Солнечные панели – автономность или пустая трата денег?

С каждым годом в Украине все больше и больше увеличивается число солнечных домашних электростанций. Наши сограждане желают экономить деньги на счетах за потребленную электроэнергию, а также зарабатывать, благодаря действующему Зеленому тарифу, на электричестве, которое вырабатывают их собственные СЭС.

Многие интересуются вопросами – насколько выгодны вложения в солнечные панели для дома, каков срок их окупаемости, реально ли получать прибыль по Зеленому тарифу. Давайте разберемся с этим и выясним, есть ли смысл инвестировать финансовые средства в собственную электростанцию, работающую от вечного источника энергии.

Факторы, влияющие на быструю окупаемость

Зеленый тариф утвержден Национальной комиссией, которая занимается госрегулированием в сферах комуслуг и энергетики. Она установила фиксированную цену на выкуп электричества у владельцев домашних СЭС мощностью до 50 кВт на уровне 0,163 €/кВт*ч. Указанная стоимость не изменится до 31 декабря 2029 года.

Сроки окупаемости оборудования для солнечных электростанций зависит от ряда факторов. Коротко расскажем о них:

Климат в местности, где строится СЭС. Солнечные панели работают максимально производительно в безоблачные дни. Чем больше последних в конкретном регионе, тем больше энергии будет выработано и тем выше доход будет у владельца станции. В пасмурные дни батареи вырабатывают на 5–10 % электричества меньше.

Географическая широта. Эффективность солнечных панелей увеличивается с приближением к экватору. Чем ближе к нему место установки СЭС, тем быстрее она окупится.

Продолжительность светового дня. Летом батареи генерируют максимум энергии.

Эти факторы напрямую влияют на расчет окупаемости, так как требуется определить величину средней генерации электротока с каждого киловатта мощности за год. В широтах Украины солнечные станции на полную мощность функционируют достаточно редко даже в безоблачные дни. Их эффективность по проектам в зимнюю пору равняется 10–15 %, летом – до 60 %. Это означает, что солнечный фотомодуль на 275 Вт мощности в теплое время года сможет выдавать за час примерно 145 Вт. По усредненным показателям за год в нашей стране вырабатывается 1100 кВт*ч электроэнергии с 1 кВт мощности.

Окупаемость домашнего источника энергии зависит и от того, сколько электричества потребляет конкретное хозяйство. Владельцы жилища по закону должны использовать ток, генерируемый СЭС, а государству продавать исключительно неиспользованные киловатты. В случаях, когда домашняя сеть тратит больше электричества, чем производит станция, разницу придется оплачивать по 1,68 гривен за каждый кВт*ч (стандартный тариф энергоснабжающих компаний).

Примеры расчета окупаемости

Рассмотрим несколько примеров, позволяющих определить срок окупаемости станций разной мощности. Это поможет вам решить, какую СЭС вы хотите оборудовать у себя дома.

СЭС на 30 кВт

Возьмем мощную электростанцию на 30 кВт и посмотрим, за какой срок окупятся затраты на нее. Для строительства такой СЭС нужно 110 панелей мощностью по 275 каждая. Они займут площадь порядка 180 кв.м. Все расходы (указаны в тысячах гривен) на оборудование приведены ниже:

панели – 550;

преобразователь напряжения – 100;

автоматические устройства – 12;

кабель – 15;

каркас из металла – 70;

электросчетчик для учета сгенерированного и использованного электричества – 8;

установка оборудования и его пусконаладка – 45.

В сумме затраты на станцию 30 кВт составят около 800 тысяч гривен. За год она сможет сгенерировать примерно 33000 киловатт-часов, которые государство выкупит за 175800 гривен. Разделим 800000 на эту сумму и получим время окупаемости СЭС – 4,6 лет.

СЭС на 5 кВт

Более скромная по мощности станция для дома на 5 кВт будет приносить прибыль за счет экономии денег на оплату электроэнергии, поступающей от общей сети. За год она сможет выработать 5855 кВт*ч. 3600 из них уйдет на собственное потребление, по Зеленому тарифу будет продано 2200 кВт*ч за 9400 гривен (сумму с вычетом предусмотренных налогов). К этим 9400 грв нужно добавить экономию в 5760 (3,600*1,68). Итого за год реальная прибыль от СЭС будет равняться примерно 15 тысячам гривен.

На оборудование для электростанции 5 кВт нужно будет потратить около 90–100 тысяч гривен. Получается, что окупится она примерно за 6–6,5 лет. Этот срок можно сократить, если использовать меньше электричества. Станция окупится быстрее и в случаях, когда в году будет много солнечных дней. Тогда она сможет выработать больше электроэнергии.

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