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Солнечные панели – автономность или пустая трата денег?
12:25 02.11.2022 |
С каждым годом в Украине все больше и больше увеличивается число солнечных домашних электростанций. Наши сограждане желают экономить деньги на счетах за потребленную электроэнергию, а также зарабатывать, благодаря действующему Зеленому тарифу, на электричестве, которое вырабатывают их собственные СЭС.
Многие интересуются вопросами – насколько выгодны вложения в солнечные панели для дома, каков срок их окупаемости, реально ли получать прибыль по Зеленому тарифу. Давайте разберемся с этим и выясним, есть ли смысл инвестировать финансовые средства в собственную электростанцию, работающую от вечного источника энергии.
Факторы, влияющие на быструю окупаемость
Зеленый тариф утвержден Национальной комиссией, которая занимается госрегулированием в сферах комуслуг и энергетики. Она установила фиксированную цену на выкуп электричества у владельцев домашних СЭС мощностью до 50 кВт на уровне 0,163 €/кВт*ч. Указанная стоимость не изменится до 31 декабря 2029 года.
Сроки окупаемости оборудования для солнечных электростанций зависит от ряда факторов. Коротко расскажем о них:
Эти факторы напрямую влияют на расчет окупаемости, так как требуется определить величину средней генерации электротока с каждого киловатта мощности за год. В широтах Украины солнечные станции на полную мощность функционируют достаточно редко даже в безоблачные дни. Их эффективность по проектам в зимнюю пору равняется 10–15 %, летом – до 60 %. Это означает, что солнечный фотомодуль на 275 Вт мощности в теплое время года сможет выдавать за час примерно 145 Вт. По усредненным показателям за год в нашей стране вырабатывается 1100 кВт*ч электроэнергии с 1 кВт мощности.
Окупаемость домашнего источника энергии зависит и от того, сколько электричества потребляет конкретное хозяйство. Владельцы жилища по закону должны использовать ток, генерируемый СЭС, а государству продавать исключительно неиспользованные киловатты. В случаях, когда домашняя сеть тратит больше электричества, чем производит станция, разницу придется оплачивать по 1,68 гривен за каждый кВт*ч (стандартный тариф энергоснабжающих компаний).
Примеры расчета окупаемости
Рассмотрим несколько примеров, позволяющих определить срок окупаемости станций разной мощности. Это поможет вам решить, какую СЭС вы хотите оборудовать у себя дома.
СЭС на 30 кВт
Возьмем мощную электростанцию на 30 кВт и посмотрим, за какой срок окупятся затраты на нее. Для строительства такой СЭС нужно 110 панелей мощностью по 275 каждая. Они займут площадь порядка 180 кв.м. Все расходы (указаны в тысячах гривен) на оборудование приведены ниже:
В сумме затраты на станцию 30 кВт составят около 800 тысяч гривен. За год она сможет сгенерировать примерно 33000 киловатт-часов, которые государство выкупит за 175800 гривен. Разделим 800000 на эту сумму и получим время окупаемости СЭС – 4,6 лет.
СЭС на 5 кВт
Более скромная по мощности станция для дома на 5 кВт будет приносить прибыль за счет экономии денег на оплату электроэнергии, поступающей от общей сети. За год она сможет выработать 5855 кВт*ч. 3600 из них уйдет на собственное потребление, по Зеленому тарифу будет продано 2200 кВт*ч за 9400 гривен (сумму с вычетом предусмотренных налогов). К этим 9400 грв нужно добавить экономию в 5760 (3,600*1,68). Итого за год реальная прибыль от СЭС будет равняться примерно 15 тысячам гривен.
На оборудование для электростанции 5 кВт нужно будет потратить около 90–100 тысяч гривен. Получается, что окупится она примерно за 6–6,5 лет. Этот срок можно сократить, если использовать меньше электричества. Станция окупится быстрее и в случаях, когда в году будет много солнечных дней. Тогда она сможет выработать больше электроэнергии.
Обращайтесь в «Генерацию» https://generacia.energy/poslugy/dlja-doma/. Мы произведем точный расчет окупаемости СЭС определенной мощности, составим для вас грамотный проект, предложим выгодно купить все необходимое оборудование.
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