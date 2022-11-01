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АНАЛІТИКА

Параметры выбора дверей для детской комнаты

08:56 31.10.2022 |

Прес-релізи

Детская комната — особое помещение, к отделочным материалам и ремонту которого предъявляются высокие требования. Прежде всего, во время проведения ремонтных работ в детской комнате, отдают предпочтение экологическим материалам, не вызывающим аллергии, не выделяющим опасные компоненты в воздух. Поэтому мебель, двери, которые можно найти по ссылке market-dveri.ua/ru/mezhkomnatnye-dveri/ должны быть изготовлены из безопасных материалов, не причиняющих вред здоровью.


Как выбрать межкомнатные двери в детскую комнату?

Оптимальным вариантом считается приобретение межкомнатной дверей из натурального дерева. Однако такая покупка не всем по карману, поэтому разрешается выбирать более дешёвые варианты. Речь идёт о шпонированных поверхностях, в основе которых лежит древесно-стружечная плита, обклеенная тонкими полосками дерева.

Выбор дверей в детскую комнату продиктован не только соображениями безопасности, но ещё и особенностями развития ребёнка разных возрастов. В частности, если малышу нет одного года, стоит отдавать предпочтение стойким материалам, которые выдерживают активную эксплуатацию и мытьё. Ведь малыши с удовольствием проявляют свои творческие способности обрисовывая не только альбомы, но и двери. Они должны выдерживать постоянное мытьё с использованием агрессивных химических средств.


Выбор цвета межкомнатных дверей

Многие дети в возрасте до 3 лет, отличаются высокой активностью, и с удовольствием играют в футбол, раскидывают игрушки по комнате. Чтобы свести к минимуму возможность травмирования ребёнка, стоит исключить приобретение межкомнатной двери, дополненной стеклянным декором. Если всё же вы хотите приобрести дверь со стеклом, отдавайте предпочтение модели из специального материала, который в случае попадания тяжелых предметов, не рассыпается на мелкие осколки, а просто покрывается трещинами. Такое стекло похоже на автомобильное.

Выбор цветовой гаммы и качества фурнитуры дверей:

  • Касательно цветовой гаммы, то лучше всего, если оттенок двери будет светлым. Считается, что такие двери благотворно сказываются на эмоциональном состоянии ребёнка.
  • Обязательно обратите внимание на качество фурнитуры. Ни в коем случае нельзя приобретать двери, которые могут защёлкиваться с обратной стороны.
  • Специалисты рекомендуют приобретать для детских комнат двери с магнитами защёлками, которые с легкостью открываются.

    • Оптимальным вариантом станут раздвижные двери-купе, которые не захлопываются из-за сквозняков, и не могут стать причиной травмирования ребёнка. Широкий ассортимент межкомнатных дверей представляет магазин "Маркет Двери", который имеет несколько офлайн-точек на территории всей Украины. Возможна доставка и установка дверей в городах, в которых нет офлайн магазинов.
     

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