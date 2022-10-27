Украинцы могут получить быстрый кредит 24/7 с минимальными требованиями

Когда заканчиваются деньги, голова может быть забита тоннами забот и неуверенности. Из-за неправильного планирования бюджета или в худшем случае — потери работы из-за массовых сокращений — многие украинцы нуждаются в базовой сумме для покрытия первоочередных потребностей. Некоторые прибегают к решению о просьбе обратиться к близким за нужной суммой. Однако, если и ранее этот запрос был довольно спорным по многим причинам, то сейчас в разрезе полномасштабной войны, большинство родственников и друзей физически не смогут помочь. В этом материале мы рассмотрим вариант кредитов без звонков, опишем все преимущества и недостатки.

Какие варианты рассматривать, если решено взять деньги в долг?





Повышение кредитного лимита

Если у вас есть активная кредитная карта, вы можете поднять ее лимит до нужной вам суммы. Это неплохой вариант для тех, у кого хорошая кредитная история, и кому банк ни разу не отказывал. Однако стоит помнить, что на одобрение могут рассчитывать постоянные клиенты, в частности те, кто регулярно пользуется выбранным банком. Кроме того, большую роль играет кредитный рейтинг. Он влияет на максимально возможную сумму одобрения. Также не каждый лимит предполагает льготный период, в течение которого клиент может оплачивать минимальную сумму переплат за пользование кредитными средствами.

Обращение в ломбард

Один из оптимальных способов избавиться от ненужных, но ценных вещей (например, тех, которые вы не используете) — обращение в ломбард. Если же вы планируете временно заложить вещь, которую хотите выкупить позднее, стоит как можно скорее вернуть деньги, чтобы предмет не выставили на продажу.

Также стоит помнить, что у каждого ломбарда своя методология оценки ценных вещей. И то, что вы оцениваете в размере одной суммы, не всегда означает, что менеджер посчитает так же.

Обращение в микрофинансовую организацию

Лучшая опция для тех, кому деньги понадобились срочно, кредитная история проблемная или отсутствует, и нет времени на предоставление кипы документов. Кроме того, это отличная возможность получить кредиты без звонков, если правильно заполнить анкету не допустив ошибок.

Микрофинансовые организации кредитуют всех совершеннолетних украинцев, у которых есть собственная банковская карта. Для оформления нужно подать запрос на сайте, указав сумму и срок. А также нужно предоставить данные паспорта и ИНН во время регистрации. Всего несколько простых шагов — и деньги будут на карте сразу после одобрения и подписания электронного договора кредитования.

Кредиты 24/7

Если деньги понадобились в срочном порядке, обращение в банк или ломбард маловероятно увенчается успехом. Эти учреждения работают по личному графику, который нужно соблюдать при желании туда обратиться. В то же время МФО предлагают кредит 24/7, если это не первое их обращение. Новые клиенты проверяются в рабочее время, а при повторном обращении есть возможность получить деньги в долг как днем, так и ночью. Кроме того, микрофинансовые организации работают в выходные и праздничные дни, в отличие от банков.

Кредиты без звонков

Нередко для клиента финансовой организации важно, чтобы менеджеры не пытались связаться с пользователем при помощи телефонного звонка. Это связано с многими факторами, один из которых — неудобство беседы или отсутствие хорошей связи. В CreditPlus менеджеры осуществляют телефонные звонки в исключительных случаях — например, если в анкете были допущены ошибки, и информацию необходимо актуализировать проговорив голосом.