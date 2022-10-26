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АНАЛІТИКА

Советы при выборе тканей для пошива штор

16:57 26.10.2022 |

Прес-релізи

Выбрать стиль оформления помещения и в том числе дизайна штор не так сложно, как выбрать идеально подходящий материал для создания этих штор. Если вы самостоятельно не можете сделать выбор ткани, то можно заказать шторы в Киеве на индивидуальный пошив и посоветоваться со специалистами какую ткань лучше взять.


Влияние выбранного материала

Материал изготовления штор может повлиять на такие нюансы:

  1. Может сделать комнату визуально больше или меньше по размеру, "опустить" или "поднять" потолок.
  2. Дать защиту от освещения на улице, природного света, порывов ветра или сквозняков.
  3. Влияет на состояние и поведение человека, то есть может как успокаивать, так и раздражать, способствовать расслаблению или наоборот концентрации.

Минусом неправильного выбора ткани для пошива штор может стать разрушение стиля, который создан в комнате. Если вы не хотите такого поворота событий, то лучше доверить выбор материала и дизайна штор специалистам и просто корректировать их советы или созданные эскизы.


Рекомендации по выбору материала для штор

Выбирая фактуру и цвет материала, стоит учитывать несколько факторов. Например, если вам нужен пошив римской шторы под заказ, то вы понимаете, что круг вариантов ткани существенно сужается, а если вы еще уточняете, что ткань должна быть в определенном цвете, то дизайнер предложит вам несколько подходящих вариантов, из которых легче будет выбрать один.

Окружающие цвета имеют влияние на настроение и поведение человека, поэтому этот фактор нельзя отвергать, его стоит обязательно учитывать при планировании интерьера и дизайна штор. Оттенки цветов классифицируют на теплые и холодные. Когда на улице жарко, то человек инстинктивно хочет окружить себя вещами в холодных цветах, и наоборот зимой тянется к теплым оттенкам. Если человек действительно от окружения цветами чувствует себя лучше, то можно по европейской традиции менять шторы и другие съемные вещи на вещи других цветов. Доставка штор со страницы https://provence-design.com.ua/info/delivery работает постоянно, поэтому можно обращаться за нужным вариантом и вам все сошьют по вашим пожеланиям.


Какие еще есть нюансы?

При выборе материала обратите внимание на такие пункты:

  1. Полосы на материале по вертикали смогут сделать комнату визуально выше, полосы по горизонтали же сделают ее чуть шире.
  2. Не стоит выбирать размеры рисунков на материале из крайности в крайность, лучше остановится на среднем по размеру.
  3. Для комнат, где мало света не стоит покупать темные материалы для штор, это сделает помещение еще темнее.
  4. Цвет ткани и рисунок штор должен гармонировать со всем помещением, но особенно сочетаться с обивкой мебели.
  5. Шторы должны стать акцентом, а не просто вписаться в дизайн как часть обоев или стены.
  6. Стоит узнать как выглядит ткань под разным освещением: искусственным и дневным.
  7. Учитывайте вид комнаты и ее предназначение при выборе материала и цвета, чтобы придать соответствующий настрой помещению.
 

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